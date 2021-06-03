Знаменитый хирург с мировым именем Хасан Баиев проведет прием маленьких пациентов в Ингушетии

«5 июня в 10:00 детский хирург отделения челюстно-лицевой хирургии РДКБ имени Е. П. Глинки в Грозном Хасан Баиев бесплатно осмотрит детей с челюстно-лицевыми патологиями. Вход в ДРКБ на консультативный прием через терминал № 5. Данная акция приурочена к Международному дню защиты детей», — сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона.

Напомним, международная деятельность Баиева была оценена в 2005 году вручением ему — единственному на сегодняшний день из россиян — международной премии «Врач мира», он стал человеком года в США, Великобритании и Японии. В 2017 году хирург был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.