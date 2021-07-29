Знаменитый калмыцкий доктор Дольган Лиджиев поднял ингушский флаг на Северном полюсе

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Один из достойнейших представителей Калмыкии и России, знаменитый доктор, кандидат медицинских наук Лиджиев Дольган Николаевич поднял ингушский флаг на Северном полюсе.

Недавно он побывал там с известным путешественником Фёдором Конюховым. Лиджиева знают во многих уголках мира политики, знаменитости, простые люди. Он первый калмык, покоривший Северный полюс.

Вот что написал в своём аккаунте в «Инстаграм» Дольган Николаевич: «Великое счастье, когда рядом живут близкие по духу друзья! С братьями ингушами мы живём столетиями, нас объединяет история, трудности, которые перенесли наши народы. Мы глубоко уважаем друг друга. Мы, калмыки и ингуши, идём рядом. Я, первый калмык на Северном полюсе, взял с собой драгоценность братского народа — национальный флаг. Здесь, на макушке Земли, я был с настоящими братьями, и это согревало мне сердце. Мы были, есть и будем вместе!!! Теперь и флаг Ингушетии на вершине планеты!!! Ура!!! Ура!!! Ура!!!»

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