Знаменитый путешественник Константин Мержоев планирует провести в Ингушетии школу инструкторов

«Я предложил провести школу инструкторов, какими они должны быть, это очень интересно, и с точки зрения воспитания. Инструктор должен детально знать историю региона, его особенности, культуру, быть физически подготовленным, грамотным профессионалом своего дела. Повышение качества оказываемых услуг, в том числе инструкторами и гидами, позволит сделать республику более привлекательной для туристов, увеличить турпоток. Вся система, которая есть, я ее не только знаю, но и веду», — рассказал Мержоев ТАСС в среду, добавив, что в республике можно провести походы и даже экспедиции.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, в Ингушетии планируется провести аттестацию гидов и экскурсоводов.

«У нас как раз с 1 июля 2022 года начнется аттестация гидов, экскурсоводов, инструкторов. Мы пригласили в нашу экспертную комиссию Константина Мержоева, для нас будет ценным его опыт, рекомендации, которыми он может поделиться, научить работников сферы туризма и улучшить их компетентность», — сказал Мизиев.

На 1 сентября турпоток в Ингушетии составил 77 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года республику посетили 43,4 тыс. человек.

По данным Росстата, объем платных туристических услуг за 2020 год составил почти 61 млн рублей (в 2019 году — 55 млн рублей). На территории республики находятся свыше 2 тыс. объектов культурного наследия, разработано 42 маршрута, в том числе межрегиональных.