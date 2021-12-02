Знаменитый путешественник Константин Мержоев удостоен медали «250-летие единения Ингушетии с Россией»

«Константин Мержоев — известный в России и за пределами путешественник, внесший существенный вклад в популяризацию нашего региона. Многие его экспедиции пролегали через Ингушетию. Он частый и желанный гость в республике, откуда родом, здесь ему всегда рады. Приятно отметить этой наградой его деятельность, способствующую укреплению развития внутреннего туризма, узнаваемости региона и укреплению дружеских связей», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Знаменитый путешественник посетит Ингушетию в рамках реализации своего нового проекта «РоссиЯ-2021» и пробудет в регионе несколько дней.

Мержоев и его команда встретятся с молодежью в башне Согласия, совершит экскурсию по городу Магас, посетит Мемориал памяти и славы в Назрани, а также встретится со студентами Ингушского государственного университета. Встреча пройдет при участии членов регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское Географическое общество».

Экспедиция «От Сочи до Сочи» проводится при поддержке федерации спортивного туризма России, Русского географического общества и Министерства просвещения. Участники маршрута стартовали 3 марта в Сочи и 31 декабря должны финишировать в этом же городе.

Мержоев планирует вместе с командой из 9 человек за 283 дня одолеть 35 тысяч км пути на велосипедах, ледоколе, автомобилях и пешком, пройдя таким образом вдоль всей российской границы.

По всему маршруту участники экспедиции устраивают встречи с журналистами и местным населением, на которых проводятся лекции и беседы. Последний этап путешествия — это пеший путь через Кавказский биосферный заповедник в Сочи.

Проект «РоссиЯ-2021» был представлен в Госдуму, в Русское географическое общество, Президенту Владимиру Путину, после чего был одобрен и получил президентский грант. Участники экспедиции прошли конкурсный отбор. Самому старшему ее участнику 60 лет, самому младшему — девушке — 25.

Цель туристического мероприятия — популяризация внутреннего туризма, природного и историко-культурного наследия России с ее многонациональностью и многоконфессиональностью.