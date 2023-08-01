Знаменитый реставратор из Испании подключится к восстановлению башен в Ингушетии

«Султыгов рассказал руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову о том, что реставрация подразумевает соблюдение строительных технологий, соответствующих историческому периоду постройки. Использование современных строительных материалов считается грубым вмешательством, нарушающим историческую ценность объекта», — сказал собеседник.

По словам реставратора, работая в заграничных и российских архивах, он нашел много полезной информации, проливающей свет на детали строительства ингушских башен.

В итоге у него сложилось мнение, что предки ингушей строили их по принципу сухой кладки. Это когда камни настолько идеально подгоняются друг к другу, что они держатся без скрепляющего вещества.

«Для такой работы необходимо произвести очень точные математические расчеты. Это еще одно свидетельство того, что ингушские строители были очень одаренными. Растворная расшивка, которую мы видим на башнях, имела не только скрепляющую, но и защитную функцию. Им сверху замазывались места стыков, чтобы в наружные щели не попадала влага, не задувались ветра. Благодаря этому башни и другие каменные строения длительное время оставались в сохранности», — уверен Султыгов.

Реставратор из Испании будет помогать в восстановлении древних башен в горах.

Глава Ингушетии с интересом выслушал Султыгова и поблагодарил его за личный энтузиазм, который он проявляет в изучении строительства башен.

«Ваш опыт работы и приобретенные знания, безусловно, будут полезны республике в рамках проектов, связанных с реставрационными работами на башенных комплексах в Джейрахском районе. Желаю вам успехов в вашей исследовательской и реставрационной работе», — сказал Калиматов.

Напомним, в марте этого года указом Главы Ингушетии образован комитет госохраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В неё вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многие другие объекты.

В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги.