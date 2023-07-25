Знамя с портретом защитника Брестской крепости передали следователи Ингушетии участникам СВО

Торжественное мероприятие состоялось на базе спецподразделений Росгвардии. На переданном сотрудниками следственного управления знамени изображен последний защитник Брестской крепости Умат-Гирей Артаганович Барханоев — родственник старшего следователя отдела по городу Назрани Барханаевой Заремы Магомедовны.

При передаче знамени следователи отметили, что память о подвиге советских солдат в годы ВОВ в борьбе с фашизмом, служит примером для наших воинов, проявляющих мужество и героизм в зоне специальной военной операции, борющихся против нацистской идеологии и также навечно вошедших в историю нашей страны.

Стяг будет направлен в зону СВО для размещения его на военной технике или использования как штурмового флага пешими подразделениями. Итогом проекта станет возвращение знамени в следственное управление.

В пресс-службе СУ СКР по республике отметили, что в рамках проекта СК изготавливаются индивидуальные знамена в форме штурмовых флагов с совмещенной символикой Советского Союза и Российской Федерации, на которых размещаются портреты героев — ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что сегодня Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.

25 июля 1713 года император Петр I подписал указ «О создании следственной канцелярии», положивший начало следственной службы в России. Ведомство наделялось полномочиями по производству предварительного следствия и создавалась прежде всего для расследования коррупционных дел.