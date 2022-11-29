«Золото» и «бронзу» взяли борцы из спортклуба «Ади Ахмад» Ингушетии на всероссийском турнире

Как сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы республики, Амирхан Цечоев стал победителем в весовой категории до 82 кг, а Рамазан Арапханов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг. Ответственным тренером на соревнованиях был Алихан Арапханов.

По словам президента федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева, наши спортсмены выступили на достойном уровне, несмотря на то, что команда не подводилась к этому старту.

«Наши спортсмены растут, показывают хорошие результаты, но несмотря на это, нам предстоит усиленная работа, проведем разбор ошибок. Всегда говорю и повторю еще раз: те, кто усиленно работают и стараются, всегда добиваются результатов. В свою очередь хотел бы поздравить весь тренерский штаб с новыми достойными результатами», — отметил Белхороев.

Отметим, что во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе во Владимире приняли участие более 300 юниоров из порядка 50 регионов России.