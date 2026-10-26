Незаконное размещение строительных отходов пресекают в Ингушетии

Как информировали «Ингушетию» в пресс-службе ведомства, строительные организации нередко вывозят отходы после проведения работ в неположенные места, стремясь сократить расходы на транспортировку и приём на полигоне в сельском поселении Нестеровское.

В ходе проверок Минприроды выявило несколько фактов транспортировки и сброса отходов одной из строительных организаций. Нарушения были подтверждены, однако по некоторым эпизодам суды отменили постановления о привлечении компании к административной ответственности, посчитав, что у неё отсутствовала цель размещать отходы.

Министерство обжаловало эти решения, указав на риски, которые подобная судебная практика может создавать для экологической безопасности региона.

Вместе с тем по другим аналогичным эпизодам, связанным с той же организацией, суды подтвердили наличие события и состава административного правонарушения и оставили постановления министерства в силе.

Минприроды продолжает следить за ситуацией и выявлять случаи незаконного размещения отходов. В ведомстве подчёркивают, что сохранение чистоты населённых пунктов, рек и их берегов требует не только работы контролирующих органов, но и ответственного отношения строительных организаций к обращению с отходами.