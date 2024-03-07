Николай Патрушев провел в Ингушетии совещание по обеспечению безопасности в СКФО 

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона, в частности, поднимался вопрос проведения КТО в городе Карабулаке 2-3 марта, в результате которой было ликвидировано шестеро боевиков.

Было отмечено, что нейтрализация членов НВФ, готовивших резонансные теракты в преддверии президентских выборов, еще одно доказательство, насколько опасной является идеология экстремизма и терроризма, которую недруги России пытаются внедрить в сознание людей, особенно молодежи.

Детально обсуждены дополнительные меры по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки на Северном Кавказе.

Рассмотрены риски и угрозы осложнения ситуации в регионах. Даны оценки участия западных спецслужб в инспирировании протестных и сепаратистских процессов, а также в применении технологии негативного информационно-психологического воздействия.