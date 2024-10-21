Новое кладбище построили в селе Кантышево Ингушетии после обращения сельчан к Главе региона 

Там отметили, что в селе два кладбища: одно ранее закрыли из-за отсутствия мест для захоронения, второе — находится на грани по этой же причине.

Новое кладбище построено на средства благотворительного фонда «Возрождение», созданного основателем группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

Три асфальтированных въезда, 25 парковочных мест, центральные ворота, украшенные арабской вязью, беседка, переносной зонт, благоустроенная территория с тротуарами — так выглядит новый погост. Также на территории оборудовано специальное помещение для хранения инвентаря.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого богоугодного дела. Замечу, что в республике активно идет работа по благоустройству кладбищ. В этом году продолжается проведение масштабных работ по реконструкции 28 кладбищ, из которых 25 мусульманские и 3 православные», — отметил Глава региона.



Он добавил, что в 2025 году будут реконструированы все 37 кладбищ Джейрахского района, а в 2026 году планируется благоустроить места захоронения в населенных пунктах Пригородного района.