Новую школу на 250 мест строят в селе Нестеровское Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, трехэтажное здание возводится на месте старого аварийного корпуса, отдельные конструкции которого эксплуатировались еще с конца XIX века.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «Стройкомфорт». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 17%. Полностью завершен нулевой цикл, включавший демонтаж старых конструкций, земляные работы, устройство монолитной фундаментной плиты и стен подвала. Изоляция наружных стен подвала выполнена на 91%, диафрагмы жесткости — на 47%. На 45% завершено бетонирование несущих колонн и плит перекрытия первых этажей.

Как подчеркнул министр строительства Ингушетии Мусса Илиев, первоначально федеральные программы не предусматривали финансирование нового строительства в этой локации. Выделения средств удалось добиться при поддержке Главы субъекта Махмуда-Али Калиматова.

«Стоимость госконтракта составляет 374,3 млн рублей. Объект площадью 5236 кв. м полностью обеспечен финансированием и будет сдан в октябре 2028 года. Контроль за качеством работ на регулярной основе осуществляют специалисты УКС РИ», — отметил Мусса Илиев.

Образовательное учреждение возводят в рамках национального проекта «Семья». Ввод данной школы в эксплуатацию позволит решить проблему нехватки ученических мест в населённом пункте.

Напомним, в настоящее время по аналогичной программе в республике также продолжается строительство трех сельских школ — в Новом Реданте, Плиево и Галашках.