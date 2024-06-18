Новый Дом культуры появится в селе Джейрах Ингушетии до конца 2024 года

«Уже полностью возведен каркас здания, подошли к концу кровельные работы и установка окон. В дальнейшем строители приступят к монтажу инженерных сетей, таких как: энергоснабжение, вентиляции, отопление и тому подобное», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, новый ДК будет оснащён всем необходимым, а именно, концертным залом на 200 посадочных мест, просторными гардеробными, пищеблоком, кабинетами для занятий кружковой деятельности, санузлами и многим другим.

Отмечается, что объект возводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Его контрактная стоимость составляет более 40 млн. рублей.