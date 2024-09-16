Новый ФОК с бассейном в Сунже Ингушетии откроют в течение следующей недели

В течение следующей недели новый спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Сунжа сможет начать свою работу.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, к такому выводу пришли участники выездной инспекционной проверки во главе с заместителем председателя правительства региона Микаилом Балахоевым.
Отмечается, что ранее было анонсировано, что в начале сентября текущего года ФОК откроет свои двери для жителей города, но из-за ряда причин, связанных с вводом в эксплуатацию нового объекта, спорткомплекс не начал функционировать.