Новый ФОК в Сунже Ингушетии открыт для всех любителей здорового образа жизни 

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, объект возведен в рамках нацпроекта «Демография» по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова. В настоящее время он открыт для всех любителей здорового образа жизни.

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 200 кв. м. оснащен всем необходимым для тренировок. В здании расположились большой спортзал, отдельный фитнес-зал для женщин, 4 беговые дорожки протяженностью 25 м, полоса препятствий, трибуны, залы для борьбы, спортивные и тренажерные залы, раздевалки, душевые кабины и медпункт.

К настоящему времени в ФОКе уже открыты секции по боксу и борьбе. Во дворе также установлена дополнительная площадка для занятий физическим спортом.