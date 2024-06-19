Объем урожая черешневого сада «Алмавит Фрут» Ингушетии составит 120 тонн

«Благодаря ответственному подходу и инвестициям в агробизнес, предприятие сохранило высокий уровень урожайности, несмотря на неблагоприятные погодные условия, включая заморозки. Инвесторы, которые вкладывают душу в развитие агробизнеса, заслуживают особой благодарности. Ведь развитие аграрного сектора является важным шагом к процветанию Ингушетии. Хочу напомнить, что каждый участок земли, который используется по назначению, приносит пользу не только его владельцам, но и региону в целом», — написал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что власти республики намерены и в дальнейшем поддерживать инициативы по модернизации данной сферы, создавая условия для их реализации. Все эти меры призваны поспособствовать созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни местных жителей.

Стоит отметить, что сады «Алмавит Фрут» были заложены в 2018 году по итальянской технологии. На сегодняшний день агропредприятие занимает площадь в 170 га, из которых более 80 — это фруктовые сады. Компания занимается выращиванием разных сортов черешни, в том числе из Молдавии и Италии.