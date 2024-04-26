Обрушилась часть стены средневековой башни в горной Ингушетии

«Это печальное событие является отражением более масштабной проблемы — постепенного разрушения исторически значимых строений в горах Ингушетии. В текущем году стартовала работа по выявлению и сканированию всех башен и склепов в регионе, что позволит зафиксировать каждую постройку и оценить, насколько удовлетворительно их состояние на сегодняшний день», — рассказал собеседник издания.

Специалисты несколько раз в месяц проводят планомерные работы по обследованию древних сооружений. Подобные работы предполагают фиксацию как общего вида построек, так и расположения каждого камня, при помощи которых возводилась та или иная башня, усыпальница и так далее. Полученные сведения в дальнейшем используют при разработке плана реставрации.

Отмечается, что в аварийном состоянии на данный момент также находятся ОКН, расположенные в районе архитектурного комплекса «Меллер». Не так давно здесь были обнаружены 19 башен, из них 1 боевая, 5 полубоевых и 13 жилых. Помимо этого, найдены мельница, каменный рудник, 30 склепов и 50 стел.

«Именно состояние башен и склепов вызывает тревогу. Есть риск разрушения данных объектов. Однако принимаются необходимые меры для недопущения подобного и сохранения культурного наследия Ингушетии», — подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что работа по выявлению и реконструкции древних сооружений в горном районе республики ведется сотрудниками «АСМ Групп» совместно с представителями Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Проект реализуется благодаря поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение», а также регионального правительства.