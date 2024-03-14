Общественники Ингушетии проверили готовность СИЗО в Карабулаке к выборам

«Гости совершили обход режимных корпусов, посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также осмотрели помещение, предназначенное для голосования», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН по региону.

По словам собеседника издания, особое внимание общественники уделили информационным стендам с необходимыми наглядными материалами о предстоящих выборах и наличию методических рекомендаций по организации голосования.

По итогам визита состоялась рабочая встреча общественников с временно исполняющим обязанности начальника ОФСИН Ибрагимом Илиевым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия по всем возникающим проблемным моментам.