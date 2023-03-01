Член Совета Ассамблеи народа Казахстана в своем обращении к соотечественникам поздравил весь казахский народ с таким светлым и добрым днём и отметил, что только в единстве народов возможно светлое будущее.

Как нам стало известно из телефонного разговора с Ю. Келиговым, праздник приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана. Он символизирует признательность этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие к тем, кто не по своей воле был депортирован и переселен в Казахстан.

Совсем недавно выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что «на самом деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности».

Как подчеркнул наш собеседник, благодарность — это фундаментальная ценность, в основе которой лежат традиции, берущие свое начало в обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия.

«Это чувство стало для нас, разных народов, живущих в Казахстане, своеобразным нравственным императивом, связывающим и объединяющим народную память, — отметил Юсуп Хасанович. — Причем главный принцип взаимодействия многочисленных этносов, судьбы которых тесно переплелись в потоке истории, стал фундаментом уважения друг к другу. А от него рождается великое чувство — благодарность, и она безгранична. Сегодня с благодарностью говорят о казахах, протянувших руку помощи в годы лихолетий, и те, кто вернулся в родные места, и те, кто остался жить в Казахстане, обретя здесь вторую родину».

Наша газета не раз писала о том, что в Казахстане создана уникальная модель общественного согласия и общенационального единства, которая позволяет каждому этносу сохранять свой национальный колорит, самобытность, язык, традиции и обычаи. Говоря на эту тему, Юсуп Келигов, который является не только активным участником этого благородного дела, но и инициатором многих идей, отметил, что взаимопроникновение культур обогащает духовный мир каждого казахстанца, способствует формированию особого ментального сплава, благодаря которому ценность человека определяется по делам и поступкам, а не по национальной принадлежности. «Полиэтничность и полиязычие в нашей республике стали нашим преимуществом, а не поводом для раздоров», — сказал он.

Сегодня, как известно, представители разных этносов успешно трудятся на благо Казахстана, укрепляют мир и согласие в одном большом доме, где проживают люди разных национальностей. В знак благодарности земле и народу, поддержавшему переселенцев в трудные годы сталинских репрессий, по инициативе представителей многих этносов были воздвигнуты здесь монументы «Қазақ халқына мын алғыс», которые стали для всех казахстанцев символом взаимного уважения, доверия, дружбы и единения. Эти монументы, напоминающие нам о горьких страницах истории, установлены в Астане и Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

«Лицо Ассамблеи зависит от наших дел и созидательного труда во благо укрепления общественного согласия и единства нашего народа, от нашего участия и поддержки тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, от нашего умения слышать и понимать друг друга, — отметил Юсуп Келигов. — Поэтому мы придаем этому дню особый смысл и хотим выразить признательность тем, кто внес свой вклад и сегодня активно участвует в построении нового Казахстана, в развитии и становлении страны, в укреплении единства народа, населяющего этот чудесный край».