Безусловно, сотрудники этой отрасли играют немаловажную роль в государственном устройстве. Без этой системы невозможно становление и развитие правового государства. А исполнение судебных решений — это ничто иное, как показатель уважения к государству. Ведь правосудие считается свершенным только тогда, когда выполнено решение суда.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России является единственным уполномоченным органом государственной исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполнение судебного решения. Служба обеспечивает правильное и своевременное исполнение судебных актов, а также исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Но история возникновения этой службы насчитывает не одно тысячелетие. Поэтому можно сказать, что потребность в решительных действиях с целью взимания долга и предотвращения недобросовестного поведения граждан возникла в глубокой древности. Тем не менее, как таковой институт принудительного исполнения в России складывался постепенно, его совершенствование шло параллельно с развитием правовой системы и зависело от многих экономических, политических и социальных процессов. Каков же портрет тех, кто являлся предшественниками или прототипами современных судебных приставов?

Первое упоминание о судебных приставах на Руси встречается в документальных актах времен Новгородской феодальной республики. Это примерно 1136-1478 гг. — период феодальной раздробленности Руси. Тогда приставы обладали намного большими полномочиями: например, могли привлекать к своей работе и воинские формирования. К тому же ответственность за неисполнение судебного решения была суровее — вплоть до ареста и каторжных работ.

Позднее, в XVIII веке, в Российской империи должность и функции судебного пристава были упразднены и перешли в ведение полиции. Однако сотрудники этого ведомства не были материально заинтересованы в обеспечении явки в суд приглашенных лиц. Поэтому исполнение приговоров суда порой затягивалось на годы.

Этот опыт оказался неудачным, и 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов, которые возродили институт судебных приставов России. Причем судебные приставы, наделенные особыми правами, имели некоторые преимущества перед чиновниками других ведомств. По Уставу о гражданской службе, судебный пристав производился в классный чин, если по месту его работы удостоверялось исправное выполнение им своих обязанностей. В соответствии с «Учреждением судебных установлений» эту должность не могли занять иностранцы, лица, не достигшие 21 года, а также лица, подвергшиеся судебным приговорам или состоящие под следствием.

Большое внимание уделялось морально-нравственным качествам кандидата: чтобы обеспечить интересы сторон в исполнительном производстве, судебный пристав должен быть добросовестным и обладать «благонадежной нравственностью». Была предусмотрена также дисциплинарная, гражданская и уголовная ответственность судебного пристава в случае ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей.

Так продолжалось до 1917 года. Большевики, придя к власти, одновременно с ликвидацией прежней судебной системы упразднили и структуру судебных приставов. В советский период функции судебных приставов были возложены на судебных исполнителей, состоящих в штатах судов.

После перестройки и распада СССР в России снова возникла необходимость возрождения института судебных приставов. Возрождение службы судебных приставов относится к 1997 году с принятием федеральных законов «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу 6 ноября 1997 года. В настоящее время, в соответствии с указами Президента Российской Федерации судебные приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов России.

Необходимо отметить, что в наше время профессия судебных приставов является достаточно востребованной. Они осуществляют пропускной режим в судах РФ, охраняют их помещения, разыскивают должников, их имущество, исполняют решения судов в принудительном порядке, осуществляют хранение и реализацию имущества, изъятого у должников, и исполняют другие функции, закрепленные на законодательном уровне. В сферу профессиональных обязанностей судебных приставов входит, помимо прочего, надзор за работой коллекторов. ФССП ведет реестр легальных взыскателей, принимает жалобы граждан и может проверять деятельность агентств.

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия систематически проводят аналитическую работу с населением, разъясняют права и обязанности людей, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями. К примеру, к концу каждого года, в преддверии новогодних каникул, Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах». В декабре прошлого года врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Низами Бузукашвили лично встретился с журналистами региона и подробно, в деталях рассказал не только об этой акции, но и о других направлениях, осуществляемых службой. Надо сказать, что газета «Ингушетия» на постоянной основе освещает цели и задачи, стоящие перед Управлением ФССП по Ингушетии.

Как нам удалось узнать, сегодня в УФССП России по Республике Ингушетия входит 11 структурных подразделений и 7 отделов и отделений аппарата управления, штатная численность которого насчитывает 395 человек.

По словам начальника отдела организации исполнительного производства Мовлатгири Гиреева, важной целью для ФССП России является повышение уровня информационной открытости, доступности и оперативности взаимодействия граждан и представителей организаций с должностными лицами Федеральной службы судебных приставов путем использования различных видов и способов коммуникации.

«На сегодняшний день на портале Госуслуги работают электронные сервисы, которые позволяют гражданам оперативно обращаться в службу по различным вопросам и получать информацию об имеющейся задолженности, — говорит Мовлатгири Мухарбекович. — Кроме того, функционирует информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (http://www. r06.fssp. gov. ru), который позволяет очень простым способом узнать о своих долгах. Фамилия, имя, отчество, дата рождения или название организации — вот все данные, которые нужно ввести физическим или юридическим лицам для выявления наличия или отсутствия задолженности. В случае наличия долга появится подробная информация о нем и о том, как связаться с судебным приставом, который ведет исполнительное производство».

Как рассказал сотрудник управления, с начала текущего года на сайте республиканского ведомства зафиксировано свыше 7 тысяч посещений сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, в «Банке данных исполнительных производств» можно скачать и распечатать квитанцию об оплате. Готовая квитанция для оплаты долга в кредитных организациях или отделениях почты значительно сократит время на заполнение данных и позволит избежать ошибок при заполнении.

Помимо служебных обязанностей, в деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия особое место занимает благотворительность. К примеру, с марта 2011 года работники ведомства оказывают поддержку воспитанникам подшефного Троицкого дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, судебные приставы Ингушетии регулярно участвуют в донорских акциях. Есть среди сотрудников ведомства и почетные доноры.

Также в управлении давно стало традицией участие в проведении Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки», «Юный правозащитник» среди детей, чьи родители носят погоны, и патриотических акциях «Сад памяти», «Лес Победы» и др.

Ингушская региональная служба судебных приставов имеет свой символ доблести, чести и преданности служебному долгу — знамя, которое вручено директором службы Дмитрием Аристовым коллективу Управления ФССП России по Республике Ингушетия в 2017 году. Это высокая оценка труда работников управления, которые добросовестно выполняют свой долг.

Необходимо отметить, что работа у судебных приставов откровенно опасная. Мы видим, как в СМИ регулярно появляются сюжеты о происшествиях с участием сотрудников этой службы. К примеру, все помнят одно трагическое происшествие в Новокузнецке, которое произошло в январе 2021 года, когда мужчина открыл стрельбу прямо в зале суда, от которой погиб судебный пристав. В июне того же года житель г. Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его с семьей из дома. А в Башкирии в сентябре 2021 года суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя этой республики, который пытался облить бензином и сжечь пристава за то, что госслужащий по решению суда арестовал его автомобиль за долги.

Таким образом, мы можем констатировать, что работа судебных приставов сопряжена с повышенным риском, угрозой жизни и здоровью. Люди очень негативно реагируют на попытку представителей судебных органов исполнять свои полномочия.

Примечательно, что сегодня работа по совершенствованию механизмов исполнительного производства продолжается, и если дальнейшая его реформа будет проходить при активном участии профессионального юридического сообщества, государство получит максимальный процент исполнения судебных решений. Важно знать и чтить историю России. Ведь оценка исторических фактов позволяет по-новому взглянуть на современные процессы развития отечественной правовой системы. А опыт прошлых веков дает ясное осознание того, что с помощью меча и батога, конечно, можно заставить ответчика вернуть долг, но основное и наиболее эффективное оружие — это закон.

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям в адрес судебных приставов УФССП России по РИ и желает им плодотворной работы и здоровых отношений с людьми.