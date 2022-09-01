После прихода к власти в 1933 г. в Германии национал-социалистов, эта страна взяла курс на милитаризацию и агрессивную внешнюю политику. За несколько лет была создана мощная армия, обладавшая самыми современными вооружениями.

До начала войны Германия аннексировала Австрию и стала инициатором раздела Чехословакии, взяв под контроль значительную ее часть. Крупнейшие западноевропейские державы — Франция и Великобритания — не возражали против подобных действий Германии, считая, что удовлетворение требований Гитлера поможет избежать войны.

23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали договор о ненападении, также известный как пакт Риббентропа — Молотова. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, в котором стороны разграничивали сферы своих интересов в Европе.

Великая Отечественная война

Великая Отечественная война является важнейшей составной частью Второй мировой войны — самой кровопролитной в истории человечества, завершившейся победой СССР над Германией. Был разработан план «Барбаросса», посредством которого Германия планировала в кратчайшие сроки захватить СССР. В первые дни войны СССР понес серьезные потери. Но благодаря отваге и невероятному мужеству советских воинов СССР смог остановить Германию.

9 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Германии. Это радостное известие стало настоящим праздником для всех жителей СССР и их союзников. Главным положительным результатом военного конфликта стало освобождение захваченных земель и стран Европы от нацистского режима.

3 сентября — день окончания Второй мировой войны

3 сентября 1945 года вся советская пресса сообщала об окончании войны с Японией. «Мы отомстили за поражение в Русско-японской войне 1904-1905 гг., — писала газета „Правда“. — Сорок лет русские люди ждали справедливого отмщения. И вот этот день наступил. Мы вернули Южный Сахалин и Курильские острова, получили свободный выход в океан. Мы взяли реванш за японскую интервенцию 1918-1922 гг., когда японцы напали на Россию, оккупировали Дальний Восток, четыре года терзали и грабили наш народ. В 1938 и 1939 гг. Япония снова атаковала СССР в районе озера Хасан и в Монголии. Японское руководство планировало перерезать Сибирскую железную дорогу и захватить Дальний Восток. Теперь агрессор уничтожен».

16 сентября 1945 года в Харбине прошёл парад победы над Японией. Такого торжества столица Маньчжурии ещё не помнила. Тысячи людей заполонили улицы и площади. Советские и китайские флаги, море цветов и тысячи лозунгов, полотнища на русском, китайском и корейском, прославляющие величие и храбрость советских воинов.

Два последующих года день окончания войны — 3 сентября считался праздничным и выходным, но с 1947 года по неизвестным нам причинам он стал уже рабочим днем, хотя формально праздник никто не отменял. Постепенно эта дата стала забываться. Окончание Второй мировой войны автоматически приурочили ко Дню подписания акта о капитуляции и стали отмечать 2 сентября.

23 июля 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», и 2 сентября был установлен как День воинской славы в память о наших людях, проявивших героизм и преданность Родине и союзническому долгу при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 4-11 февраля 1945 года.

В апреле 2020 года Госдума приняла решение восстановить историческую справедливость и день окончания Второй мировой войны считать окончательно 3 сентября. Таким образом, в России восстановили историческую справедливость.

История знала немало войн, но самой страшной, кровопролитной, самой определяющей для судеб мира стала Вторая мировая война, в которой Советский Союз явил всему миру не только мощь советского оружия, но и непоколебимый дух многонационального государства.

Война продолжалась шесть лет. В мировой конфликт было втянуто 61 государство. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, была свыше 1,7 млрд человек. Она охватила территории 40 стран Евразии и Африки, а также четыре океанских театра военных действий (Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны).

Из числа представителей ингушского народа в этой войне приняли участие более 20 тысяч человек. Не вернулись с фронта около 4 тысяч — из которых более 3,5 тысячи погибшие и 372 человека без вести пропавшие.

Главные итоги Второй мировой войны

Главные итоги Второй мировой войны — это свержение и предотвращение распространения нацистского режима, освобождение территорий Запада, захваченных Германией и ее союзниками, и независимость, которую получили некоторые азиатские и африканские колониальные страны, такие как Эфиопия, Ливан, Индонезия, Вьетнам и Сирия.

И одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединённых Наций. Главы крупных государств-победителей уже с 1942 года разрабатывали структуру организации, и в июне 1945 был подписан устав ООН. 24 октября документ вступил в силу. Эта дата официально считается Днем образования ООН.

P. S. Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам, укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как ООН и другие международные диалоговые площадки, которые должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости, содействия обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов, сказал в своём недавнем обращении к гостям X Московской конференции по международной безопасности Президент России Владимир Путин.