«В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили коррозию металла трубы в подземном газопроводе, откуда, по предварительным данным, происходила утечка», — сказал представитель ведомства.

Напомним, 29 мая в 7:32 мск в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении в селе Яндаре. В результате два человека, в числе которых один несовершеннолетний, с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Во вторник от полученных травм 10-летний мальчик скончался.

Дело расследуют по п. «в» части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Как сообщили родственники погибшего и пострадавшего, на этом участке они обнаружили несколько утечек. Они пожаловались на отсутствие должной работы по их ликвидации соответствующими службами, ссылаясь на то, что ветхий трубопровод бесхозный.

«В понедельник в селе Яндаре, на улице Восточной, случилась трагедия в результате взрыва газа. Вот это место, где произошел хлопок. Приехали газовики, сказали, что газопровод не их. В итоге заменили часть трубы и ушли, но опять на другом отрезке мы нашли утечку, отремонтировали трубу, начали говорить, что дом старый, саманный и т. д. Но, как вы видите, он добротный, кирпичный, внутренние стены выложены из крепких блоков. Газовики вину свою не признают, ссылаясь на то, что трубопровод бесхозный. Мы похоронили мальчика, 80-летний старик находится в реанимации. Самое удивительное — говорят, что могла быть утечка из газовой плиты, но как же такой большой взрыв мог произойти от «прометейки»? Кто должен отвечать за этот произвол, понести наказание за смерть ребенка? Кто-то же должен переживать за безопасность людей. Еще раз звонили им, но никто не приехал, обвиняют друг друга. От этого нам не легче. Но ситуация-то не меняется, и опасность повторного взрыва сохраняется», — говорится в обращении жителей улицы Восточная сельского поселения Яндаре.

Между тем в газовой компании отчитались об эффективной работе по ликвидации самовольных подключений к газу в Альтиевском округе Назрани совместно с полицией. В итоге от газовых сетей отключены 14 домовладений. С начала 2023 года в результате рейдовых мероприятий специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» выявили и устранили 973 самовольных подключения. Материалы переданы в правоохранительные органы. На сегодня составлено 65 протоколов об административном правонарушении. За повторное самовольное подключение к газораспределительной сети возбуждено 2 уголовных дела.

Эта работа проводится четко и эффективно. Жители Ингушетии пока безуспешно добиваются таких же слаженных действий по устранению утечек газа, которые приводят к гибели людей.

Кстати, обращениями граждан по поводу утечек из подземного газопровода в Яндаре заинтересовалась прокуратура.