Впервые объявленный ЮНЕСКО в 2001 году, этот день посвящен углублению диалога между ученой и широкой общественностью, и подчеркивает значение науки в деле обеспечения мирной, созидательной жизни на земле.

До Нового времени ученые в основном вели личную переписку с коллегами и работали независимо друг от друга. Они не стремились делиться результатами своих исследований. Хотя надо сказать, что до развития книгопечатания это было сложно сделать технически. Значимой причиной было и то, что учёные боялись плагиата и стремились закрепить за собой первенство открытия. Некоторые даже шифровали свои записи, чтобы неподтвержденные гипотезы не стали достоянием общественности до их доказательства. Многие скрывали свои изобретения до тех пор, пока не удавалось извлечь из них выгоду.

Научная революция сделала науку более открытой. Как сами ученые начали испытывать нужду обмениваться своими открытиями и обсуждать их на международном уровне, так и общество все живее интересовалось новшествами в сфере, раньше привлекавшей только узкий круг интеллектуалов.

Наука навсегда изменила образ мира. Революционные открытия в медицине позволили победить многие болезни. Прогресс в сельском хозяйстве позволил накормить голодающих и обеспечил взрывной рост населения. Открытие электричества и энергии пара улучшило общий уровень жизни населения.

Но, как и у любого прогресса, есть и обратная сторона. Это прежде всего загрязнение окружающей среды, увеличение имущественного неравенства, и тому подобное, а так же то, что наука создала доселе невиданное оружие: от динамита до ядерной бомбы.

Этот День ещё раз подчеркивает важность и актуальность науки, цель которой возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие и использование науки на благо общества.