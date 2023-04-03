В ходе встречи руководитель регионального отделения «Движение первых» Марина Албогачиева представила отчет работы возглавляемой организации за три месяца этого года.

Общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация образована учредительным собранием 20 июля 2022 года. Целями движения являются: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, в организации досуга, создании возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовке детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.

Ряды организации пополняют дети от 6 до 18 лет. Обучающиеся старше 18 лет относятся к категории наставников.

На первом съезде Российского движения детей и молодежи делегаты от 89 региональных отделений движения утвердили миссию, ценности и 12 основных направлений деятельности. От нашей республики в нем приняли участие 16 человек, 13 из которых — школьники и студенты.

Работа нового движения затрагивает образование, науку и технологии, культуру и искусство, волонтёрство и добровольчество, историю и патриотизм, спорт и здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатию и международные отношения, экологию и охрану природы, туризм и путешествия.

«Создан региональный совет, в состав которого вошли общественные организации и объединения республики: Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Большая перемена», Федерация школьного спорта, центр военно-патриотического воспитания «Молодой патриот», Центр добровольчества, волонтеры Победы, поисковые отряды, Российские строительные отряды», — рассказала Албогачиева.

По ее информации, свыше 10 тыс. детей и наставников стали членами РДДМ. Процедура вступления в состав движения проводится через Госуслуги, созданное на сайте заявление подписывается электронно-цифровой подписью через приложение «Госключ».

Как отметил Калиматов, с самого начала очень громко и ярко заявили о себе и своей деятельности образовательные учреждения, дети и педагоги очень заинтересованы новыми возможностями, которые открывает движение.

«Для нас главная цель и задача «Движения первых» состоит в воспитании, всесторонней подготовке детей и молодежи, в их умении и готовности преодолевать проблемы, быть патриотами своей республики и России», — заявил руководитель региона.

Во второй половине апреля запланирована региональная конференция наставников движения. Мероприятие пройдет в ДК Назрани с участием 250 активистов.

В июне намечен форум детских инициатив на базе республиканского тренировочного центра «Мужичи», где ожидается не менее 300 участников. Слет представит собой профильную смену, состоящую из программы на 7 дней, предполагающей обучение по 12 направлениям и организацию тимбилдинга.

Глава субъекта отметил необходимость тесного взаимодействия с органами исполнительной власти, компетентными в решении вопросов.

«Миссия, которую несет движение, очень важна. Речь о процветании, здоровье, профессиональном успехе, всестороннем развитии и самореализации нашей молодежи, воспитании интеллектуально развитой и гражданско-патриотической личности, а значит, и нации в целом. Наши дети и их благополучие — это будущее республики и страны, поэтому правительство Ингушетии окажет всяческую поддержку региональному отделению», — подчеркнул Глава республики.

В дальнейшем в регионе будут определены лагеря круглогодичного функционирования и круглосуточного пребывания детей и молодежи для реализации проектов РДДМ. Масштабные мероприятия намерены проводить на площадках ДК и стадионов, ЛОК «Армхи».