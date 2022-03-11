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11 марта 1994 года прошло первое заседание парламента Ингушетии

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11 марта 1994 года состоялось первое заседание парламента Ингушетии. Произошло это историческое событие в здании завода «Электроинструмент» г. Назрани, где парламентариям были отведены помещения для законотворческой деятельности.

После приветственного слова президента Ингушетии Руслана Аушева первое заседание открыл старейший по возрасту депутат Азамат Нальгиев. А с докладом об итогах выборов выступил председатель избиркома республики Батыр Толдиев. Были избраны мандатная и счетная комиссии, признаны полномочия 27 избранных депутатов.

Первым председателем парламента единогласно был избран доктор философских наук, автор принятой в день выборов высшего законодательного органа республики Конституции Ингушетии Мурад Келигов. Заместителями председателя Народного собрания были избраны Висангирей Гагиев и Азамат Нальгиев. Было образовано 5 постоянных комиссий.

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