После приветственного слова президента Ингушетии Руслана Аушева первое заседание открыл старейший по возрасту депутат Азамат Нальгиев. А с докладом об итогах выборов выступил председатель избиркома республики Батыр Толдиев. Были избраны мандатная и счетная комиссии, признаны полномочия 27 избранных депутатов.

Первым председателем парламента единогласно был избран доктор философских наук, автор принятой в день выборов высшего законодательного органа республики Конституции Ингушетии Мурад Келигов. Заместителями председателя Народного собрания были избраны Висангирей Гагиев и Азамат Нальгиев. Было образовано 5 постоянных комиссий.