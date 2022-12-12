«Россия отмечает 12 декабря знаковый праздник — День Конституции, которая родилась в 1993 году.

Попытки подготовить Основной Закон были при Александре II, но убийство императора поставило на ней крест. Следующий этап — Основные государственные законы Николая II и создание в 1906 году Государственной Думы, просуществовавшей до 1917 года.

В 1918 году была принята Конституция РСФСР, в 1924 году — Конституция СССР, закрепившая создание союзного государства в лице России, Украины, Белоруссии и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В 1936 году была принята новая Конституция СССР — так называемая «сталинская». Следующей стала «брежневская», хотя ее подготовка началась еще в 1962 году, при Хрущеве.

Распад СССР в декабре 1991 оставил нам в наследие Конституцию РСФСР. Как только депутаты Верховного Совета РСФСР начали вносить в нее поправки, вся конструкция законодательной базы «поплыла» и в законотворчестве начался настоящий хаос.

Подготовка новой Конституции велась в изменившихся условиях. «Брежневская» Конституция центром системы видела компартию, в то время как в стране уже появился институт Президента, Конституционный суд.

Наши эксперты внимательно изучали предшествующие Конституции, а также иностранный опыт — комплекс конституционных актов других стран. Среди них были и Конституция США, и европейские конституции, и, например, индийская, которая является самой обширной по объему в мире — более 400 статей.

Особое внимание уделяли опыту иностранных государств с федеративным устройством. Изучали, как решается нашими коллегами задача создать эффективные принципы федеративных отношений, обеспечивающие прочность государства при минимизации государственного аппарата.

Чему мы были просто обязаны поучиться у наших зарубежных коллег — так это вопросам обеспечения свобод и прав граждан. Такого опыта правовой деятельности у России не было.

Конституция решила вопросы государственного языка, обеспечила защиту коренных и малочисленных народов. Было определено, что внешняя политика является исключительным полномочием федеральных органов власти, равно как, например, таможенное, уголовное законодательство. Был установлен запрет на ограничение свободного перемещения товаров внутри России.

Эти формулировки — насущный на тот момент ответ на желание отдельных регионов взять на себя больше государственных полномочий, что в итоге разнесло бы Россию вдребезги. Той же цели служило введение единой денежной единицы — рубля, управление которой стало исключительной компетенцией федерального центра, с прямым запретом выпуска региональных денег.

Одним из ключевых был вопрос равенства субъектов Федерации. В итоге было принято взвешенное решение. В Конституции перечислены все субъекты Федерации. Установлен перечень полномочий, находящихся в исключительном ведении федеральных органов власти и перечень полномочий совместного ведения. Установлены границы полномочий субъектов Федерации, порядок их изменений. Принята необходимость утверждения общенациональных символов и институтов — флаг, герб, гимн. В целом создана система, которая укрепила Россию, объединила страну и людей, что и было на тот момент архиактуальным.

В октябре-ноябре 1993 года президентский проект Конституции РФ прошел окончательную доработку и был вынесен президентом на референдум 12 декабря. Именно в этот день мы отмечаем День Конституции.

Напомню, что практически два с половиной года действует обновленная Конституция Российской Федерации. Работа над конституционными изменениями шла в комитетах Госдумы, Совета Федерации, на площадке созданной Президентом рабочей группы, в которую вошли, в том числе, представители всех парламентских фракций, ученые, политики, деятели науки, культуры, искусства, представители органов власти, общественных организаций.

Основная часть поправок к законопроекту была подготовлена на основе предложений рабочей группы, которая рассмотрела более 1000 обращений граждан и организаций со всей страны. Дискуссии шли буквально над каждым словом. Задача стояла сложнейшая — ответить на вызовы сегодняшнего дня, не забыть, не упустить при этом ни одного поступившего в группу предложения. Но при этом, конечно, сохранить то, что закреплено в действующей Конституции.

Учитывая масштабность реформы, условием вступления в силу поправок стала поддержка граждан. 1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование, и с поддержкой 77,92% граждан 4 июля Президент подписал соответствующий указ.

Всего в Конституцию было внесено 206 поправок. Часть из них направлена на обеспечение суверенитета РФ, в частности запрет на действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям.

Повысился уровень социальной защиты — в приоритете защита детей и семейных ценностей, обеспечение доступного образования, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения для граждан, минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума в целом по стране, индексация пенсий не реже одного раза в год, адресная социальная поддержка.

Еще один важный блок — формирование единой системы публичной власти и совершенствование системы сдержек и противовесов. Стало возможным создание федеральных территорий — особых публично-правовых образований, где осуществляется инновационное развитие, а организация публичной власти устанавливается специальным федеральным законом. Единство системы публичной власти означает согласованное действие различных уровней власти как единого целого, во благо граждан, общества, государства.

Принятые два года назад конституционные нормы дали толчок обновлению системы федерального, регионального законодательства, муниципального нормотворчества. Все новые положения Конституции уже находят и продолжают находить раскрытие и в отраслевом законодательстве.

Всего на сегодняшний день изменения внесены более чем в 170 актов федерального законодательства.

Сейчас в Госдуме мы продолжаем работу над проектом федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который принят в первом чтении 25 января 2022 года. К законопроекту поступило более 700 поправок".

Подготовил Борис Ямшанов