Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел Российской Федерации считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР в управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы.

В апреле 2016 года в России создана Федеральная служба войск национальной гвардии, одной из задач которой стал федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства страны в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Ранее эти полномочия возлагались на подразделения МВД.

С тех пор и по настоящее время отрасль развивается, и вот уже условное ружье или травматический пистолет доступны практически любому желающему, прошедшему соответствующую подготовку и необходимые проверки.

Разнообразие и доступность оружия подтолкнули в развитии и законодательство в соответствующей сфере. В действующие законы регулярно вносятся актуальные изменения, а контроль за выполнением специальных требований к владельцам оружия неуклонно растет. Например, не так давно средствами массовой информации было озвучено, что в законодательстве об оружии произошли изменения.

— Действительно, указанный Федеральный закон вступает в силу через 1 год после его официального опубликования, то есть уже летом текущего года, за исключением отдельных положений, которые введены в действие с 1 января 2022 года, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Ингушетия майор полиции Ибрагим Костоев. — Из наиболее значимых изменений — это повышение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны или изменение условий для получения возможности приобретения гладкоствольного ружья с магазином. Кроме того, владелец будет обязан сообщать в Росгвардию об утрате или хищении принадлежащего ему оружия, в случае отказа предоставить доступ уполномоченным сотрудникам к местам хранения оружия для проверки условий его хранения, а также в случае отказа предоставить оружие для осмотра, лицензия и разрешения будут аннулированы.

Костоев подчеркнул, что у действующих или будущих владельцев оружия есть возможность самостоятельно изучить все изменения, так как новый закон находится в свободном доступе, в том числе и в сети интернет. Кроме того, при обращении в центр или отделы лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Ингушетия, граждане получат дополнительные разъяснения по всем интересующим их вопросам.

— Но как известно, за обязанностями неизменно следуют и права, и поэтому в определенных аспектах соискателям заветного разрешения стало легче — любую государственную услугу в сфере оборота оружия можно получить в электронном виде, буквально не выходя из дома, — добавил собеседник. — Для всех остальных случаев также можно посетить подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Ингушетия, которые, к слову, работают ежедневно, за исключением субботы. Гражданское оружие есть у многих. Поэтому хотелось бы напомнить гражданам, что документы на продление этого разрешения необходимо подавать не менее чем за месяц до истечения сроков их действия. И главное: не забывайте хранить оружие в запираемых сейфах или металлических шкафах, соблюдайте правила безопасности и не допускайте к оружию посторонних лиц.

Стоит отметить, что 12 февраля в Росгвардии является датой создания и для подразделений государственного контроля. В целом, Росгвардией осуществляется контроль за деятельностью десятков подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, в которых охранные функции выполняют более сотни тысяч работников. Кроме того, сотрудниками Росгвардии осуществляется федеральный надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе объектов высокой и средней категории опасности, небольшая часть из которых находится и в Ингушетии.