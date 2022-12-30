13 500 предпринимателей юга России и Северного Кавказа воспользовались отраслевыми решениями Сбера

Отраслевые решения Сбера — это специализированные приложения, встроенные в приложение интернет-банка для предпринимателей. Сервисы работают в формате «единого окна» и доступны пользователям СберБизнеса абсолютно бесплатно. Сегодня Сбер предлагает шесть решений для отраслей: недвижимость, ЖКХ, оптовая и розничная торговля, а также сфера услуг и транспорт.

На Юге России и Северном Кавказе наибольшее распространение получило решение «Розничная торговля». Число его активных пользователей почти достигло 5 000 предпринимателей и составило 10% от общего числа клиентов отрасли. Комплекс розничных сервисов позволяет в режиме реального времени мониторить ключевые показатели своей торговой точки и сравнивать их с конкурентами в городе, регионе или отрасли в целом. Также «Розничная торговля» моделирует портрет клиента, подбирает наилучшие локации для расширения и многое другое.

Следом по популярности идет «Недвижимость» с 3 000 активаций. Пользователи этого отраслевого решения в ЮФО и СКФО внесли в систему уже более 6 000 объектов недвижимости суммарной стоимостью более 20 млрд. руб. Согласно данным, у пользователей сервиса на юге в среднем по 2 объекта в собственности.

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:

«Отраслевые решения объединяют в себе ключевые сервисы для работы малого предприятия: от электронного документооборота до аналитики и CRM. Вместо целого вороха отдельных услуг и подписок, наши клиенты бесплатно получают доступ к комплексному набору сервисов, необходимому именно их делу. Например, предприниматели, которые используют решение «Недвижимость» в качестве основного бизнес-инструмента в своей деятельности в среднем экономят до 60 тысяч рублей в год».