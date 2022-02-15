Вместе с воинами-интернационалистами в этот день чтут память всех соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в Назрани возложили цветы у подножия памятника воинам — интернационалистам и почтили память погибших минутой молчания. В мероприятии участвовали также председатель совета ветеранов территориального органа Росгвардии Магомед Горбаков, родственники и вдовы воинов-афганцев, члены различных общественных организаций.

— Мы никогда не забудем подвиг наших соотечественников в Афганистане, их поступки являются примером для всего личного состава республиканской Росгвардии, а также для подрастающего поколения — отметил, выступая перед собравшимися Горбаков.

В этот памятный день, сотрудники вневедомственной охраны провели уроки Мужества в подшефных учебных заведениях. Росгвардейцы рассказали ребятам об истории и событиях, происходивших в годы войны на территории Афганистана, ответили на многочисленные вопросы школьников в т. ч. касающиеся особенностей трудной службы, порядка поступления в высшие учебные заведения Росгвардии.

Добавим, что по данным Минобороны России, после окончания Второй мировой войны свыше полутора миллиона советских и российских граждан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли.

Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и других странах. Российские военнослужащие боролись с террористами в Сирии, тушили «горячие точки» в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, в составе сил ОДКБ выполняли свой долг в Казахстане.