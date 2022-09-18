12 лет назад в районе села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии был обстрелян автомобиль сотрудника оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковника Алихана Макшариповича Калиматова. От полученных ран он в больнице города Назрани. При проведении следственных действий в его теле было обнаружено 15 пуль, а в автомашине насчитали более 130 пулевых пробоин, выпущенных из стрелкового оружия разного калибра.

18 сентября 2007 года Алихан Макшарипович Калиматов с соблюдением всех мусульманских традиций и обычаев был похоронен на родовом кладбище около села Галашки Сунженского района. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек.

Число людей, обратившихся к родственникам со словами сочувствия, перевалило за десятки тысяч. Это были не только родственники и коллеги по работе, но и многочисленные друзья, знакомые, проживающие и работающие в Чечне, Дагестане, Самарской области, а также в Германии, Норвегии, Бельгии. В этот день горе объединило всех. Пришедшие на похороны были едины в одном: смерть Алихана Калиматова должна сплотить ингушское общество в борьбе с внутренним врагом, делающим ставку на обострение обстановки на Северном Кавказе, спекулирующим на трудностях, переживаемых Россией в тот сложный период.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России — «посмертно».

Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской Сунженского района (ныне — город Сунжа). В большой семье Калиматовых — Макшарипа и Аминат — он был самым младшим, седьмым ребенком. После окончания средней школы и службы в Советской армии, молодой человек принимал активное участие в общественно-политической жизни, отстаивая интересы своего народа. В 1996 году поступил на юридический факультет Самарского государственного университета. Службу в органах федеральной службы безопасности начал в 2000 году в УФСБ России по Самарской области.

В самый сложный и ответственный период Калиматов был командирован на Северный Кавказ. В 2006-2007 годах за успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен к награждению орденом Мужества. Информация, получаемая им в оперативной работе, неоднократно доводилась до руководства ФСБ России, потому что она носила четкий и выверенный характер.

Но и риск был велик. Так, в ночь с 12 на 13 сентября 2001 года, находясь в районе села Чермен (Базоркино) Пригородного района, он подвергся вооруженному нападению со стороны неустановленных лиц, получил огнестрельное ранение средней тяжести, но, к счастью, быстро выздоровел и снова вернулся в строй.

Друг Алихана Калиматова, бывший сотрудник группы седьмого управления КГБ СССР, полковник запаса Сергей Долгов пишет: «Таких людей очень мало. Причина, почему выбор бандитов пал на него одна — его активная, бескомпромиссная и последовательная борьба с ними, доверие, которое к нему испытывали простые ингуши, вера в него, в то, что он сможет повлиять на ситуацию в республике, покарать преступников».

«По словам людей, близко знавших Героя России, Алихан был удивительным человеком. Он обладал абсолютно неординарным мышлением, очень хорошо разбирался в музыке, был коммуникабельным и открытым человеком, прекрасно знал историю, занимался единоборствами. Его ценили друзья. Алихан был толерантен и дружелюбен. Он никогда не ездил с охраной, потому что считал, что несет людям добро и, значит, ему нечего бояться. Он считал, что сила любого человека, любого народа — это знания, что любую проблему можно разрешить путем мирного диалога», отмечает студент Самарского государственного университета Алексей Денисов.

В 2008 году в средней школе номер четыре сельского поселения Орджоникидзевское Сунженского района Ингушетии (город Сунжа), состоялась церемония открытия мемориальной доски, памяти Героя России Алихана Калиматова. (С этого года капитально отремонтированное учебное заведение носит его имя). Мемориальные доски памяти открыты также на главном корпусе Самарского государственного университета и помещении службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в Москве.

В героическом подвиге есть вера в посмертный смысл жизни, который выходит за пределы личного существования. Этим подвигом Герой заявляет, что надо жить не столько для себя. Смысл жизни в непреходящих человеческих ценностях — добра, милосердия, самопожертвования ради общества. Память о таких людях хранят благодарные потомки.