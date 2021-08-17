Пути к выравниванию образовательных возможностей
20 детских центров образования «Точка роста» откроют в ингушских школах за три года
На базе 20 общеобразовательных учреждений по нацпроекту «Образование» через три года появятся центры «Точка роста», в которых школьники будут получать дополнительные знания с помощью многофункциональных устройств, сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.
«В течение двух лет в республике созданы 59 подобных центров. Согласованная Министерством просвещения РФ в июне заявка на открытие 20 новых «Точек роста» дает нам возможность сделать еще один шаг на пути к выравниванию образовательных возможностей между сельскими и городскими школами», — отметила Бокова.
По её словам, учреждения будут обеспечены многофункциональными устройствами, квадрокоптерами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и многим другим.
«Точка роста» создает новые возможности для изучения школьного материала по таким предметам, как информатика, технология и ОБЖ, в современном формате.
«К примеру, на уроках ОБЖ ребята могут в игровой форме осваивать азы оказания первой медицинской помощи, оттачивая приобретенные навыки на тренажерах-манекенах, а также работая с наборами, имитирующими травмы», — считает министр.
Напомним, к 1 сентября текущего года в Ингушетии будет создано 12 «Точек роста» в школах. В центрах завершается ремонт и закупка необходимых учебных материалов и оборудования.