«В течение двух лет в республике созданы 59 подобных центров. Согласованная Министерством просвещения РФ в июне заявка на открытие 20 новых «Точек роста» дает нам возможность сделать еще один шаг на пути к выравниванию образовательных возможностей между сельскими и городскими школами», — отметила Бокова.

По её словам, учреждения будут обеспечены многофункциональными устройствами, квадрокоптерами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и многим другим.

«Точка роста» создает новые возможности для изучения школьного материала по таким предметам, как информатика, технология и ОБЖ, в современном формате.

«К примеру, на уроках ОБЖ ребята могут в игровой форме осваивать азы оказания первой медицинской помощи, оттачивая приобретенные навыки на тренажерах-манекенах, а также работая с наборами, имитирующими травмы», — считает министр.

Напомним, к 1 сентября текущего года в Ингушетии будет создано 12 «Точек роста» в школах. В центрах завершается ремонт и закупка необходимых учебных материалов и оборудования.