В начале 2010 года в соответствии с федеральной целевой программой развития телерадиовещания РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телевизионную сеть, которая включает в себя более пяти тысяч передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.

По словам ведущего инженера-программиста Ингушского филиала РТРС Аслана Абадиева, на сегодняшний день в региональном РТПЦ работают 87 человек. Цифровая телесеть из пятнадцати передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 98,6% жителей Ингушетии.

Но помимо цифровых федеральных программ, ингушским телезрителям доступны региональные блоки филиала ВГТРК на телеканалах «Россия 1» и передачи НТРК «Ингушетия» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе пять радиостанций.

«В планах РТРС — расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков, — говорит Аслан Магомедович. — Особенно заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». Учитывая это, на объектах РТРС в течение четырех ближайших лет планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE. Основная цель этой работы заключается в том, чтобы организовать беспроводной доступ для социально значимых объектов и малых удаленных поселений».

Как нам удалось узнать, инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством интернета.

Как отметил наш собеседник, развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. К примеру, с 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. В частности, такие популярные у радиослушателей станции, как «Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и административных центрах регионов. А программы «Радио России» переводятся в FM-диапазон и получают региональные блоки.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил РТРС с 20-летним юбилеем. Премьер-министр в своей телеграмме отметил стратегически важное значение, которое имеет РТРС, как лидер по использованию высоких технологий.

«Предприятие обеспечивает единое информационное пространство страны, поэтому сегодня современная платформа Российской телевизионной и радиовещательной сети готова к внедрению услуг телерадиовещания следующего поколения, что в том числе даст возможность выпускать в эфир телепередачи в стандарте высокой и сверхвысокой четкости, с многоканальным звуком», — говорится в поздравительном адресе.

Несомненно, этот замечательный юбилей работники РТРС встречают с большими достижениями. Уникальная автоматизированная система управления позволяет эффективно эксплуатировать телесеть, предотвращать аварийные ситуации, а также оперативно взаимодействовать с телеканалами и телезрителями. И всё это происходит благодаря профессионализму, энергии и целеустремленности инженеров, операторов, программистов, связистов, которым удалось создать крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть.

Редакция газеты «Ингушетия» в числе других присоединяется к поздравлениям и желает всем работникам телерадиовещательных сетей здоровья и больших успехов в работе.