А что это такое — счастье? Оно у каждого свое. Не мудрено, что и вездесущий интернет дал «счастью» свое толкование. Дескать, счастье — это «понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения». Витиевато. Но в принципе — верные слова.

Вообще мы редко задумываемся над тем, что такое счастье, а если и углубляемся в его суть, то точного значения, в котором сходились бы все, не находим. Ну да, вспоминаются темы школьных сочинений, афоризмы мудрецов, цитата героя фильма «Москва слезам не верит», утверждавшего, что для полного счастья в данный момент ему не хватает стакана газировки. Словом, взвешивая все «за» и «против», получается, что счастье — это когда тебе хорошо в данный, короткий отрезок времени. А так ли это, на самом деле — вопрос, который остается открытым.

Помню, в детстве, просыпаясь утром, по телу прокатывалась волна неописуемой неги, когда проникший в окно луч солнца щекотал мордашку. Это удовольствие создавала мысль, что сегодня я пойду на речку, искупаюсь, наловлю рыбешек удочкой или руками из-под камней, поиграю в футбол на стадионе «Атаги» (хотя малость ее портило требование отца поработать по хозяйству). Атаги — так мы называли долину реки Сунжа, благоухавшую ароматом душистого чабреца, нынче превратившуюся в канализационный сток.

С тех пор подобного восторга души я не испытывал. Однако от его бессознательного поиска и реанимации до сих пор не отказался, время от времени улавливая в воздухе те детские запахи и ощущения. Речка детства давно уже обмелела и загрязнена, «стадион» зарос колючим кустарником, а счастье для меня сегодня — это уже совсем другие образы и категории, хоть и не столь яркие. Холодный расчёт и опыт взрослой жизни подсказывают мне уже, что счастье можно облечь в математическую матрицу, со степенями и показателями.

Вот так и поступил четвёртый король крохотного государства Бутана, являющийся идейным организатором Дня счастья. Бутан считается одной из самых отсталых стран мира, 760 тысяч его жителей в основном живут натуральным хозяйством, выращивая рис и корнеплоды, привлекая туристов. Чтобы скрасить трудную жизнь подданных, предприимчивый монарх придумал коэффициент валового национального счастья, а бюрократам ООН только это и надо было. Ведь бедных государств с нищим населением много, а тут — нате, они сами вызвались «счастье» своё отыскать, не привязывая его к экономическим благам. И теперь выясняется, что граждане Бутана — одни из самых счастливых людей в мире, поскольку меряют свою жизнь некой эфемерной субстанцией, которой, в отличие от денег в кармане, может быть — хоть завались.

В общем, идея счастья по-бутански попала на благодатную почву. В маленькое королевство зачастили экономисты с мировым именем, которые радостно изучали опыт «валового национального счастья». А с 2006 года солидные организации стали на полном серьёзе считать международный индекс счастья, согласно которому самые счастливые люди не обязательно живут в экономически развитых странах.

Да, счастье «не в деньгах». Для некоторых оно — в их количестве. Ницше утверждал, что счастье зависит от наших мыслей. Скажем, кто-то счастлив от того, что конкурент по бизнесу разорился, кто-то источает осязаемую радость, построив забор выше, чем у соседа. Мать больного ребенка счастлива надеждой, что он выздоровеет, беженцы — мыслью о возвращении на родину и будущей мирной жизни, профессионалы в любом деле — востребованностью их труда и таланта. Вождь всех времён и народов впадал в экстаз, когда лицезрел унижение своих бывших большевистских соратников и депортацию непокорных народов, Нерон — наблюдая, как пожар поглощает Рим. В общем, чьё-то счастье, к огромному сожалению, очень часто — чьё-то горе. Счастье, уверен, еще и в том, когда старшая сестренка, может внушить малышу-братику, мол, все твои проблемы — такая ерунда.

Со своей стороны могу признаться (хотите верьте, хотите — нет), что я не испытываю счастья от чужого горя (если, конечно, это не горе оттого, что кто-то счастлив). Ведь чем больше вокруг счастливых людей, тем спокойнее жить всем. Это, как мне кажется, и является самым универсальным рецептом счастья: быть счастливым оттого, что счастливо максимально большое количество людей. С праздником, дорогие сограждане!