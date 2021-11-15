Аэродром «Магас» был создан на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО, имевшего старую взлетно-посадочную полосу, радиотехнические средства связи и посадки с просроченными сроками эксплуатации, склад ГСМ с проржавевшими емкостями и маленький аэровокзал, приспособленный из технических помещений военного аэродрома.

Образованная накануне, а точнее 4 июня 1992 года, молодая Ингушская Республика, еще до конца не окрепшая, оказалась через несколько месяцев практически парализованной в транспортном сообщении с Москвой и другими регионами российского государства. Из-за трагических событий в октябре-ноябре 1992 года в Пригородном районе практически были перекрыты наземные и воздушные пути через Северную Осетию, да к тому же в республику прибыли десятки тысяч беженцев, жителей ингушской национальности из Пригородного района.

Не более благополучным было сообщение и через соседнюю Чеченскую Республику, которая годом раньше объявила о своей независимости, а Ингушетия по решению народного референдума осталась в составе России. В таких условиях республика остро нуждалась в создании собственного воздушного сообщения со столицей и другими регионами страны, а также с ближним и дальним зарубежьем.

При непосредственном участии действующего с декабря 1992 года главы Временной администрации Магомеда Султыгова был издан Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 1993 года «О неотложных мерах по государственной поддержке становления и социально-экономического развития Ингушской Республики».

В числе других мер по становлению и укреплению республики в станице Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа) был открыт аэропорт «Ингушетия» («Магас»). «Мы открыли свое телевидение, — сказал Магомед Султыгов в одном из своих интервью журналистам, — с экранов я поздравил земляков с наступающим 1993 годом. Мы первые взлетели на маленьком ЯК-40 со своего аэродрома». Так начались регулярные рейсы в города Москву и Ростов-на-Дону на воздушных судах гражданской авиации типа ЯК-40, АН-24, АН-26, а после реконструкции (1995-1996 гг.) регулярные рейсы на самолетах ТУ-134, ЯК-42, АН-12, АН-72.

Вскоре новые авиационные федеральные законы поставили вопрос о необходимости строительства нового аэропортового комплекса, отвечающего современным требованиям. В противном случае аэропорт мог оказаться закрытым, как несоответствующий авиационным нормам. В 1996 году по заказу правительства Республики Ингушетия швейцарской фирмой было начато строительство нового аэропортового комплекса с необходимыми зданиями и сооружениями, современным оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающими взлет и посадку любых типов воздушных судов. Строительство завершилось в 2002 году. Были введены в эксплуатацию новый аэровокзал, VIP-зал, искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП), командно-диспетчерский пункт, места стоянки воздушных судов, радиотехнические системы посадки, система светосигнального обеспечения посадки, дальний и ближний приводные радиомаяки.

1 сентября 1999 г. распоряжением президента республики аэропорт «Ингушетия» был переименован в аэропорт «Магас».

7 марта 2000 г. состоялась первая посадка большегрузного самолета ТУ-154 в аэропорту «Магас», чем была подтверждена возможность аэропорта получить статус международного аэропорта.

5 марта 2006 г. из-за аварийного состояния взлетно-посадочной полосы работа республиканского аэропорта «Магас» была приостановлена. На период ремонта взлетно-посадочной полосы, авиарейс «Ингушетия — Москва» и обратно выполнялся из аэропорта г. Нальчика Кабардино-Балкарии. Полеты из аэропорта Ингушетии были возобновлены в июне 2006 г.

6 апреля 2008 г. в аэропорту «Магас» приземлился первый принадлежащий республике самолет Ту-134, который введен в эксплуатацию после переоборудования на Минском авиазаводе и передан в собственность Ингушетии правительством Российской Федерации.

26 июня 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о передаче из федеральной собственности в собственность Ингушетии 100% акций ОАО «Аэропорт «Магас».

16 ноября 2009 г. из аэропорта «Магас» был совершен первый международный рейс самолета, пассажирами которого стали 156 паломников, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. С тех пор вылет паломников в Саудовскую Аравию регулярно осуществляется из аэропорта «Магас».

27 декабря 2011 г. в аэропорту «Магас» со 116 пассажирами на борту совершил посадку самолет марки «Боинг» авиакомпании «ЮТэйр». Это первый регулярный рейс данной авиакомпании по маршруту «Москва (Внуково) — Ингушетия — Москва (Внуково)».

11 февраля 2012 г. в Ингушетии был подписан указ о присвоении ОАО «Аэропорт «Магас» имени легендарного летчика, первого Героя Российской Федерации генерал-майора Суламбека Сусаркуловича Осканова.

Суламбек Сусаркулович Осканов — советский и российский военный лётчик, генерал-майор авиации, кандидат военных наук. Родился 8 января 1943 в селении Плиево Чечено-Ингушской АССР. Погиб 7 февраля 1992 г. в Добринском районе Липецкой области, ценой своей жизни уводя от населённого пункта потерявший управление самолёт Миг-29, за что ему посмертно 11 апреля 1992 года было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он является первым, кто был удостоен этого звания в новой России.

Его именем названы улица в г. Липецке, улица и площадь в г. Сунже, школа в г. Назрани, аэропорт «Магас» в Ингушетии. В Плиевской школе № 13 открыт музей имени С. Осканова. На месте его гибели в Липецкой области и на территории аэропорта «Магас» установлены в его честь памятники. В 2017 году в России выпущена почтовая марка с портретом Суламбека Осканова.

4 июня 2012 г. в аэропорту «Магас» состоялась церемония открытия памятника — установленная на постаменте модель самолета МиГ-29, на котором 7 февраля 1992 году Суламбек Осканов совершил свой последний полёт. На церемонию открытия памятника в Ингушетию прибыли летчики Липецкого авиацентра, группа высшего пилотажа «Соколы России» на самолетах СУ-27 (7 самолетов) и группы парного пилотажа на самолетах МиГ-29 (три самолета).

Над небом Ингушетии летчики выполнили сложнейшие фигуры, под музыкальное сопровождение продемонстрировали элементы высшего пилотажа, риск которых заключался в том, что пилотаж боевых истребителей проводился на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800 км/ч).

О нынешнем состоянии и планах на будущее рассказывает генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» Магомед Русланович Цуров

«Аэропорт «Магас» имени первого героя России Суламбека Осканова является одним из показательных аэропортов в Северо-Кавказском федеральном округе РФ. Это региональный аэропорт федерального значения, соответствующий современным стандартам, в том числе и по обеспечению авиационной безопасности.

Аэродром аэропорта «Магас», по действующей в Российской Федерации классификации аэродромов гражданской авиации, относится к классу «В». Аэропорт имеет асфальтобетонную взлётно-посадочную полосу протяженностью 3 тысячи метров при ширине 45 метров, что позволяет обслуживать самолеты весом до 170 тонн — типа Ан-12, Ан-24, Ан-72, Ил-76, Boeing-737, Airbus-321, СуперДжет-100, Bombardier CRJ 100/200 и другие, более лёгкие воздушные суда. По длине ВПП аэропорта имеет преимущество перед другими аэропортами городов СКФО, за исключением аэропорта в Беслане (3000 метров) и аэропорта в Минводах (3900 метров).

Аэропорт имеет современное здание аэровокзала с пропускной способностью 150 пассажиров в час и отдельное здание VIP-зала с роскошными апартаментами для пассажиров бизнес-класса, а также залом для официальных лиц и делегаций.

В настоящее время в аэропорту выполняются три ежедневных регулярных авиарейса по направлению Москва — Ингушетия — Москва, ведущими авиакомпаниями России — «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Победа».

ОАО «Аэропорт „Магас“ расположен в 30 км северо-восточнее столицы республики Магаса, на западной окраине города Сунжи.

За последние годы в аэропорту „Магас“ наблюдается интенсивный рост основных показателей аэропортовой деятельности. Это связано с началом выполнения полетов авиакомпаниями „Победа“ и „Аэрофлот“. В настоящее время аэропорт „Магас“ обслуживает три регулярных рейса в день. Также ежегодно в рамках исполнения программы „Хадж“ из аэропорта „Магас“ осуществляются международные полеты для отправки паломников в Королевство Саудовская Аравия. Но в связи с эпидситуацией в мире эта программа временно приостановлена.

В 2019 году пассажиропоток составил 333 704 человека, что, в сравнении с предыдущим периодом, на 63 584 человека больше. А количество взлетно-посадочных операций за 2019 год составило 1148 единиц, это на 281 авиарейс больше, чем в 2018 году. Следует отметить, что в связи с ситуацией с Covid-19 объемы перевозок значительно сократились, что очень негативно сказалось на финансовом положении аэропорта, но руководство Республики Ингушетия уделяет пристальное внимание аэропорту „Магас“, в том числе оказывает и финансовую поддержку.

К сожалению, пока регулярные рейсы выполняются только по одному направлению — Магас — Москва, но работа по расширению маршрутной сети постоянно ведется, и надеемся, что в ближайшем будущем будут организованы авиасообщения и с другими регионами РФ».

Обеспечение безопасности на транспорте

Учитывая характерность региона и то, что аэропорт является стратегическим объектом, вопрос безопасности стоит на первом месте. По результатам проведенных работ, в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2020 гг.», по реконструкции инженерных сооружений аэропорта «Магас», в значительной степени улучшилось качество обеспечения авиационной безопасности, а также обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Обеспечением авиационной безопасности в аэропорту «Магас» занимается служба авиационной безопасности, которая входит в структуру аэропорта. В здании аэровокзала несут службу сотрудники линейного отдела МВД на транспорте, обеспечивающие общественный порядок, а также осуществляется взаимодействие и помощь сотрудникам САБ аэропорта. Охрану периметра и объектов аэропорта обеспечивают сотрудники ингушского отделения Северо-Кавказского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

В аэропорту «Магас» за последние время был реализован ряд мер по устранению нарушений в области обеспечения транспортной безопасности, а также повышению эффективности обеспечения транспортной и авиационной безопасности. В частности, проведены обучение и аттестация сотрудников службы авиационной безопасности, приведены в соответствие технические средства охраны периметра аэропорта и средства досмотра пассажиров, груза и багажа. Периодически проводятся инструктажи и тренировочные учения совместно с инспекцией безопасности полетов и прочими производственными подразделениями аэропорта.

Кроме того, была произведена оценка уязвимости аэропорта «Магас» и внесены соответствующие изменения в план транспортной безопасности.

Проекты на ближайшую перспективу

Одной из основных задач является увеличение объемов работ аэропорта. В 2022 году планируется реализовать задачи по расширению географии полетов, открытию новых рейсов, в том числе и развитию региональных перевозок по более приоритетным направлениям, таким как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и сезонные рейсы в Сочи.

Запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, но также позволит увеличить туристический поток и скажется положительно на экономике Ингушетии.

Немаловажной задачей является завершение работы по установлению пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту «Магас» и организация рейсов по международным направлениям. Сегодня аэровокзал имеет все необходимые помещения и оборудование для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В данный период, когда руководством Ингушетии ведется активная работа по привлечению в республику зарубежных инвестиций и успешно развивается туризм, в том числе международный, открытие аэропорта «Магас» для международных полетов и установление в нем пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации будет актуальным. А также этот фактор является значительным для региона в целом, влияющим на статус, имидж и экономическую привлекательность Ингушетии.

Кроме того, планируется расширить сферу обслуживания коммерческой деятельности, более эффективно и рационально осуществлять неавиационные виды деятельности с целью привлечения дополнительных доходов. Так как финансовое оздоровление аэропорта позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг авиакомпаниям при обслуживании воздушных судов и пассажиров.