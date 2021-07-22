Праздник это или просто обозначение проблемы, судить вам, но он посвящён, так называемым трудоголикам, которые большую часть своей жизни живут, чтобы работать, без выходных, и не важно, ради прибыли, ради карьерного роста или просто так, чтобы быть в деле.

Этот день призван мотивировать трудяг на отдых, заставить их просто так отказаться от работы, отдохнуть и обратить внимание на режим своей жизни. Дать им повод посмотреть вокруг себя, увидеть, что мир прекрасен, что помимо работы можно отвлечься на природе, почитать книгу или посмотреть фильм, провести время с семьёй, с детьми, с друзьями и тому подобное. Учитывая, что самостоятельно трудоголик не решит эту проблему, позаботиться о этом должны родные и близкие люди.

По статистике: каждый третий работающий — трудоголик. С каждым годом число людей, которые используют часть отпуска, возрастает на 0,5%. В России, по приблизительным подсчетам томских исследователей, высокий уровень трудоголизма выражен у 12,5% работающих граждан. Таким образом, примерно каждый десятый трудящийся страдает настоящей зависимостью от работы! По оценке американского исследователя Марка Гриффитса, трудоголизму подвержены от 10% до 25% работающего населения США. В европейских странах цифры несколько меньше: к примеру, в Норвегии средний процент трудоголиков среди населения 18–64 лет — 7,3–8,3%; в Венгрии этот показатель равен 8,2%. Браки, в которых один супруг излишне предан работе, распадаются чаще. Большинство холостяков настолько увлечены работой, что даже не помышляют о создании семьи. Переработка, бессонные ночи и отказ от выходных приводит к неврозам, невниманию, расстройству нервной системы, а труд перестает приносить пользу. Наступает хроническая усталость.

«Общепринятое понятие, что трудоголик — это человек, радеющий за дело, вызывающий положительные отклики в обществе, где-то провоцирует такую зависимость, и влечёт за собой серьёзное заболевание, — говорит психолог Луиза Аушева, — граничащее часто с психическими расстройствами. Как следствие это ведёт к эмоциональному выгоранию человека, приводит к стойким депрессивным состояниям, нарушениям физического расстройства. Потому очень важно вовремя провести грань между трудолюбием и зависимостью от труда, от работы, не важно умственной или физической».

Сам термин «трудоголизм» введен в научную терминологию в 1971 году, когда психолог Уэйн Отс определил его как «навязчивое или неконтролируемое желание работать». С тех пор это понятие неоднократно пересматривалось и уточнялось: ученые до сих пор не пришли к консенсусу, можно ли считать этот феномен одной из форм нехимической зависимости (и ставить трудоголикам соответствующий «официальный» диагноз) или просто дезадаптацией социального поведения, не требующей специального лечения. Американская ассоциация психологов, например, определяет трудоголизм как составляющее трёх основных компонентов. Это внутреннее принуждение к работе, постоянные мысли о работе и работа сверхработы в ущерб всем сферам жизни. Теми же симптомами характеризуются и нехимические зависимости, такие как азартные игры, которые в Международной классификации болезней значатся под кодом МКБ-10 — «доминирование игры в жизни пациентов в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам; навязчивое влечение к азартным играм».

Хотя в списке нет диагноза «трудоголик», психиатры включают его в категорию F.63.8. «другие расстройства привычек и влечений». Основной симптом этой зависимости — это то, что работа не только занимает большую часть его жизни, но становится навязчивой идеей, и постепенно заслоняет собой всё остальное пространство человека. Человек становится одержим работой, и больше ни чём другом думать не способен, ни о своём физическом здоровье, ни о близких, уже не говоря об отдыхе и развлечениях. Работа становится смыслом его жизни, смыслом получения удовольствия и желания делать и работать всё больше и больше.

Психиатрия по этому поводу говорит, что в трудоголизме «действующим веществом» являются нейромедиаторы, вырабатывающиеся самим организмом в ответ на привычные психологические стимулы. Так для игромана таким стимулом является азарт и волнение перед экраном компьютера, автомата или игрального стола. А для трудоголика это признание общества, коллег, руководства в виде премий, грамот, похвал или даже сам процесс труда, занятости, решения каких-то сложных профессиональных задач, ощущение собственной «незаменимости» на рабочем месте.

«Как и любая зависимость, трудоголизм тоже своего рода уход от реальности. «Все мы время от времени уходим от реальности, — говорит Луиза Аушева, — или скажем так, от проблемы, чтобы её не решать, делаем паузу, занимаемся другими делами». Собственно говоря, часть людей находит отвлечение в труде, и если здоровые люди, в плане психического здоровья, возвращаются к обычной жизни, то у других такая пауза не прекращается. Проблемы остаются нерешёнными, и нарастает ком. Он уходит в работу. Трудоголизм опасен ещё тем, что изначально болезнь никто не замечает. Человек трудолюбив — и это замечательно. Даже у самого трудоголика это чрезмерное увлечение не вызывает никаких опасений. Он спасается от своих проблем усиленной работой и поиском новых занятий. И не секрет, что «уйти с головой в работу» советуют человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, друзья, знакомые, не видя в этом никакой опасности. Ещё сложнее трудозависимость тогда, когда человек просто занят поиском новых идей и саморазвитием. Он так увлечён своим делом, что мечта перестаёт быть просто мечтой и постепенно заполняет всё его жизненное пространство. И здесь происходит неотвратимое. Он теряет себя, потом свою семью, интерес ко всему тому, чем заполнена жизнь обычного человека».

Есть некая классификация трудоголизма. Так, например, канадский психолог Рональд Бурке выделяет три типа трудоголиков: «Энтузиасты работы» — те, кто отличаются высокой мотивацией достижения, стремлением к карьерному росту и позитивной самооценкой. Иначе говоря, это трудоголики, для которых работа — лучший (а зачастую и единственный) источник удовольствия. «Увлеченные аддикты» — это амбициозные трудяги, успехи их окрыляют, а неудачи серьезно выбивают из колеи; самооценка таких людей сильно зависит от внешней оценки со стороны коллег и руководителей. Этот тип трудоголиков постоянно находится в состоянии «эмоциональных качелей» — от восторга к унынию и обратно, а работа выступает важнейшим стимулом для переживаний. «Аддикты работы» — они мотивированны не достижения, а на избегание неудач. Они склонны к сильному эмоциональному выгоранию и низкой самооценке. Они из тех, кому тяжело идти с этим грузом, но и выбросить невозможно, поскольку без нее теряется всякий смысл существования. Часть исследователей выделяет женский и мужской трудоголизм, иные вообще не связывают эту зависимость с полом. Так или иначе, все едины во мнении, что трудоголизм — это проблема и серьёзная.

Для простых людей факт остаётся на лицо — если на первом месте в жизни у вас или у ваших близких работа, то бейте тревогу. «Уход в работу» непременно приведёт в краткосрочной или долговременной перспективе к негативным последствиям. Так что будьте бдительны и имейте в виду, что характерными признаками трудоголизма по мнению специалистов являются постоянная занятость, и как следствие сварливость, циничность, конфликтность и недомогание (некогда пойти к врачу).

Так что, уважаемые наши трудоголики, с днём трудяг вас всех! Не забывайте любить себя и окружающих вас людей. А родные, близкие, друзья и коллеги — вовремя обратите внимание на проблему и стимулируйте своих бедолаг на отдых!

Берегите друг друга!