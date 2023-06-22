Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939 году. Германия, поработившая к этому времени практически всю Европу, нанесла по советской стране мощный массированный удар, начав наступление несколькими группировками по различным направлениям.

Так началась самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

Но советский народ достойно ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество. В тяжелой кровопролитной войне Советский Союз внёс решающий вклад в освобождение не только своей страны, но и всей Европы от фашистского господства.

8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил. Ценой человеческих страданий и огромных потерь Великая Отечественная война окончилась победой СССР, несмотря на то, что гитлеровцы рассчитывали уничтожить нашу страну за 6-8 недель. Однако план молниеносной войны Третьего рейха рухнул, несмотря на численное и техническое преимущество фашистов, и война затянулась.

Спустя некоторое время советские войска, набравшись сил, нанесли сокрушительные удары захватчикам и перешли в широкомасштабное наступление по всем фронтам. Наша армия преследовала фашистов до самого Берлина, по пути освобождая страны Европы, захваченные немцами.

С самого начала войны Ингушетия, как и весь Советский Союз, оказалась вовлеченной в водоворот военных событий. В ЧИАССР было развернуто свыше десяти мобилизационных пунктов. Но многие ингуши встретили войну в рядах действующей армии. В гарнизоне Брестской крепости, оказавшем беспримерное по упорству и стойкости сопротивление врагу в июне-июле 1941 г., воевали десятки бойцов из Ингушетии. Современные исследователи приводят различные цифры — от 44 до 90 имен. Но по некоторым данным, численность ингушей и чеченцев, сражавшихся в крепости, гораздо выше — от 300 до 400 человек, тогда как весь гарнизон крепости насчитывал около 4 тысяч человек. Одним из последних защитников Брестской крепости был старший лейтенант пограничных войск Уматгирей Барханоев.

На фронтах Великой Отечественной войны уроженцы Ингушетии принимали участие во всех решающих сражениях: в обороне Ленинграда, в боях под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге.

Летом 1942 г. война пришла и на землю Ингушетии. Военные действия главным образом развернулись на северо-западе Ингушетии — в Малгобекском районе и непосредственно вокруг Малгобека, которому на полтора ближайших месяца суждено было стать эпицентром драматических событий всей битвы за Кавказ. Немцы, как минимум, хотели иметь кавказскую нефть и максимум — прорыв через Закавказье на Ближний Восток и далее в Индию для установления прямой военной связи с японским союзником с вовлечением Турции и стран Среднего Востока.

Но своевременное проведение масштабных оборонительных работ вокруг Малгобека сыграло ключевую роль на этом важном участке фронта. Следует отметить, что в период с августа по сентябрь 1942 г. на территорию ЧИАССР было выброшено три немецких десанта численностью до 40 человек с целью саботажа и диверсий в тылу советских войск, но они тут же были ликвидированы. В ноябре 1942 г. немецкое наступление застопорилось, а в конце года и вовсе выдохлось. В декабре 1942 г. при огромном стечении народа на митинге в с. Базоркино известным духовным авторитетом Кази-муллой Гантемировым от имени ингушского народа фашистам была объявлена священная война — «газават».

Многие ингуши удостоились высоких правительственных наград. По данным современных исследователей из Ингушского государственного музея краеведения, к званию Героя Советского Союза в годы войны было представлено 46 ингушей, но награждение было отменено или задержано из-за сталинских репрессий.

Для ингушского народа, на долю которого выпало немало суровых испытаний, эта скорбная дата совпала с горькими событиями, которые произошли в ночь с 21 по 22 июня 2004 года, когда на Республику Ингушетия было совершено масштабное нападение боевиков Шамиля Басаева. Несколько сотен членов НВФ, собранных в организованные отряды, одновременно напали на пять крупных населенных пунктов республики. Подлым вторжением банды Басаева были атакованы силовые и правоохранительные учреждения Ингушетии, МВД, погранотряды. В налете участвовало, по различным данным, от 200 до 1,5 тыс. бандитов. Активные боевые действия, в результате которых более ста человек были убиты и около двухсот ранены, продолжались всю ночь. Были среди погибших и раненых и мирные люди. Но в основном от рук террористов пострадали сотрудники силовых и правоохранительных органов, военнослужащие.

Среди павших в ту ночь — исполняющий обязанности министра внутренних дел по Ингушетии полковник милиции Абубакар Костоев, начальник МОБ МВД полковник милиции Зяудин Котиев, начальник отдела министерства полковник внутренней службы Дауд Тутаев и многие другие. В условиях внезапного и скоординированного нападения многочисленного и хорошо вооруженного врага они не дрогнули и не отступили. Отвечая огнем на огонь, защищаясь голыми руками от вооруженных бандитов, они погибали, отстаивая мир и порядок, оставаясь до конца верными данной присяге.

Эта трагедия принесла горе и страдания не только семьям погибших, но и всему ингушскому народу. Это одна из самых кровавых террористических акций, проведенных против сотрудников правоохранительных органов и мирного населения республики.

В связи с этими памятными событиями Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям региона с призывом ценить настоящее и дорожить миром.

«Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю в неравной схватке с фашистским врагом, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров. Низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Мы искренне благодарны им за великий подвиг и ратный труд во имя Победы, за мирное небо, под которым мы живём и созидаем. Сегодня мы вместе с родными скорбим и чтим память всех, кто отдал свою жизнь во имя победы и в Великой Отечественной войне и во имя спокойствия на земле родной Ингушетии, когда на нашу республику было совершено вооруженное нападение. Память об этих людях, которые не дрогнули и защитили свою малую родину, навсегда останется в наших сердцах. Не забывая об этих печальных датах, мы должны ценить настоящее и дорожить миром, беречь тех, кто с нами сегодня рядом, и делать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — отметил Калиматов.

Безусловно, очень важно осознавать то, что мы являемся потомками великого поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять страну. В этот день мы говорим огромное спасибо ныне живущим ветеранам, которых осталось очень мало, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны за великий подвиг и ратный труд.

Наш долг — хранить память о прошлом и делать все, чтобы в дальнейшем подобные трагедии не повторялись.