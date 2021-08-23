Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.

По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск составили: безвозвратные — 254 470 человек, санитарные — 608 833 человека.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза.

Бесстрашие, мужество и ненависть к врагу проявили наши земляки — участники знаменитого сражения на Курской дуге: это Атигов Мусса, Беков Гапурбек, Гадаборшев Магомед, Галаев Гарах, Галаев Юсуп, Костоев Ширвани, Льянов Мадак, Мальсагов Адиль-Гирей, Мальсагов Хаваж-Багаудин, Оздоев Абукар, Тангиев Алихан, Цуров Суламбек и многие другие.

Адиль-Гирей Мальсагов

Мальсагов Адиль-Гирей Заурбекович, уроженец города Орджоникидзе, родился в 1923 году. В вестибюле школы № 5 г. Орджоникидзе, в которой он учился, на мраморной доске высечены имена 39-ти ее воспитанников, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, среди них и имя Адиль-Гирея Заурбековича Мальсагова, ушедшего на фронт добровольцев в первый же день войны.

На страницах книги В. Бязаревой «Ты в нашей судьбе» отведено немало строк Мальсагову А-Г. З. «Сражался Адиль-Гирей Мальсагов, как подобает советскому воину, геройски, — пишет автор. — Дважды был ранен, дважды выходил из окружения и снова сражался. В Сталинградской битве советские войска одержали победу. Праздновал ее вместе со всеми и Адиль-Гирей. Потом знаменитая Курско-Орловская дуга. Невиданный бой. Тысячи танков. И один из них — танк старшего сержанта орденоносца Адиль-Гирея Мальсагова. Здесь, на Курско-Орловской дуге, у города Севска, погиб Адиль-Гирей Мальсагов. От юноши многого ждали. Писал стихи, владел несколькими иностранными языками».

На долю командира Красносельского Н. В. выпала тяжелая обязанность сообщить матери о гибели ее единственного сына. Он писал: «...Адиля я любил, как младшего командира, за его ум, отвагу, грамотность и умение работать. Чувствовалось, что в нем растет крупный работник. Он был принят в партию и должен был получить медаль «За оборону Сталинграда».

Адиль-Гирей Мальсагов похоронен в городе Севск.

«...Сознание, что его жизнь отдана за Родину, должно облегчить Ваше горе» (Полевая почта 01113 А, 16 ноября 1943 г.) Письмо-подлинник долгое время находилось в семейном архиве у матери Адиль-Гирея Т. Т. Мальсаговой.

Имя Адиль-Гирея Мальсагова в числе других советских солдат, павших смертью храбрых за освобождение г. Севска, высечено на одной из гранитных плит.

Гапур Беков

Беков Гапурбек Наибович 1920 года рождения, уроженец с. Шолхи Пригородного района. После окончания школы-интерната в Московской области в 14-летнем возрасте стал курсантом военного училища связи. В рядах Красной армии состоял с 1939 года.

В конце июля 1941 года Гапурбек попал в Ярославль, где формировалась 288-я стрелковая дивизия, направленная в августе на Северо-западный фронт. Свой боевой путь начал командиром 9-й роты 288-ой стрелковой дивизии. Уже в декабре 1941 года Беков получил орден Красного Знамени.

В наградном листе об этом подвиге говорилось: «Товарищ Беков Г. неоднократно водил своё подразделение в атаку, нанося мощные удары немецким захватчикам. 22 ноября 1941 года тов. Г. Беков со своим подразделением, личным примером увлекая бойцов, выбил немцев из своих окопов и ворвался на западную окраину дер. Раменье, где был подожжён склад с боеприпасами и уничтожено значительное количество немецких захватчиков. За проявленную смелость и геройство в боях с немецкими захватчиками Беков Гапурбек Наибович заслуживает быть представленным к правительственной награде — ордену Красного Знамени».

Позже Гапур Беков был переведён в 3-й стрелковый батальон. Этот батальон оборонял ряд сёл, когда противник форсировал реку Волхов. Как-то перед Г. Бековым поставили сложнейшую задачу: «с батальоном и приданными подразделениями ночью перейти по льду реку Волхов и далее занять линию так, чтобы в сторону Москвы и Ленинграда не прошли немецкие войска». Молодой комбат вместе с батальоном справился с этой задачей, при этом углубился в тыл противника, разбил инженерный батальон немцев. Высокое боевое мастерство комбата и героизм были отмечены высшим командованием.

Г. Беков был представлен к званию Героя Советского Союза.

После госпиталя Г. Беков в июне 1942 г. выехал на Сталинградский фронт, где в составе легендарной 62-й армии участвовал в обороне Сталинграда и его подступов.

Г. Беков участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, где получил боевую награду — орден Отечественной войны второй степени. В наградном листе говорится: «Капитан Беков — образец офицера Красной армии. Отлично знает технику работы войск связи. Прекрасный организатор и требовательный командир. Под интенсивным огнём и бомбёжками противника организовывал и восстанавливал повреждённые узлы связи, всегда имел устойчивую связь со своими подразделениями. Во время работы своим личным примером и бесстрашием воодушевлял рядовой и сержантский состав на выполнение задач».

Затем был Первый Белорусский фронт, где Гапур Беков воевал уже в звании майора. Войну он закончил в Кенигсберге.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени. Демобилизован в 1946 году. В мирное время работал в управлении лесного хозяйства республики, был военруком в интернате с. Джейрах.

Ушёл из жизни в 1985 году.

Суламбек Цуров

Суламбек Туроевич Цуров родился в 1917 году в с. Длинная Долина Пригородного района Ингушетии. В 1939 году добровольцем ушел в ряды Красной армии. Сражался в войне с белофиннами. В июне 1941 года С. Цуров в составе 299-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона был переброшен на прикрытие штаба Ленинградского военного округа. Здесь его и застала Великая Отечественная война. Фашистские войска рвались к Ленинграду. Их дивизион встречал врага метким огнем.

В декабре 1942 года, окончив курсы младших лейтенантов, Суламбек вернулся в строй в должности командира роты противотанковых ружей 35-й гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии и был направлен на Сталинградский фронт. Цуров участвовал в сражении на Курской дуге в составе 578-го стрелкового полка. Эти бои он запомнил надолго. В нём он минометным огнем уничтожал гитлеровцев.

Суламбек Туроевич участвовал в боях за освобождение Смоленской области. В апреле 1944 года гвардии лейтенант С. Цуров находился в 1-ом стрелковом батальоне 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии и корректировал огонь артиллерии. В этом бою ему пришлось взять командование батальоном на себя. Батальон прорвал оборону противника, продвинулся с боями на два километра и овладел дорогой.

Лейтенант Цуров участвовал в операции «Багратион» по разгрому вражеской группы армий «Центр» и освобождению Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. За годы войны Суламбек был не раз ранен. Но как только состояние здоровья улучшалось, он тут же возвращался на фронт. Его подвиги отмечали наградами. В одном из представлений на награду генерал армии И. Петров пишет: «Лейтенант Цуров Суламбек участвовал в Великой Отечественной войне в составе: Западного фронта 1-ой Ударной Армии, 208-ой стрелковой дивизии, 578-го стрелкового полка с 28.06.1941 года в должности командира стрелкового полка. При выполнении боевого задания 28.12.1942 г. севернее деревни Александровка Воронежской области был тяжело ранен в правую сторону груди пулей, откуда направлен на излечение в эвакогоспиталь 2656 гор. Москвы, где находился с 28.12.42 по 12.03.1943 года. После излечения проходил воинскую службу в составе: Западного фронта 208-ой стрелковой дивизии, 578-ом стрелковом полку в должности командира стрелкового взвода по 18.09.1945 года».

Демобилизовался он 18 сентября 1945 года.

Ордена и награды Суламбека Туроевича говорят о его героизме: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны первой и второй степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу» и другие.

Карим-Султан Оздоев

Карим-Султан Темирсултанович Оздоев родился в 1925 году в селении Насыр-Корт. Он был старшим сыном среди тринадцати сыновей и двух дочерей Темирсултана Оздоева и Кейпы Хамхоевой. 5 февраля 1943 года Карим-Султана вместе с братом Ахмедом провожали всем родом. С Ахмедом они разминулись в Ростовской области. А Карим-Султан 12 февраля поступил в распоряжение 4-го казачьего корпуса, дислоцированного на берегу Азовского моря. Оттуда 1 мая его направили в действующую армию в третий гвардейский кавалерийский корпус пятой гвардейской кавалерийской дивизии 22 гвардейского кавалерийского полка. В звании гвардии сержанта он воевал сначала наводчиком, потом помощником и затем командиром миномётной батареи. Победу встретил в Германии.

5-ая гвардейская кавалерийская дивизия успешно вела боевые действия в наступательной операции войск Южного фронта на Донбассе (февраль 1943), в Смоленской наступательной операции 1943 года и Белорусской наступательной операции 1944 года. В октябре 1944 года части дивизии вышли на границу с Германией. В Восточной Пруссии 5-ая гвардейская кавалерийская дивизия отличилась в бою за Танненберг, за что ей было присвоено почётное наименование Танненбергской. Отважно сражались кавалеристы 5-ой дивизии под г. Алленштейн (Ольштын). Были на знаменитой встрече с американцами на реке Эльба.

За участие в Берлинской операции 4 июня 1945 года 5-ая кавалерийская дивизия была награждена орденом Суворова второй степени.

Карим-Султан Оздоев рассказывал, что воевал в Ростовской области, на Курской дуге, в Смоленской области, в Белоруссии, на Украине, в Польше, в Венгрии, в Восточной Пруссии, сражался за город Кенигсберг. Был на знаменитой встрече на Эльбе, на параде Победы в Москве.

Под Кенигсбергом в апреле 1945 года Карим-Султан Темирсултанович получил свою вторую награду — медаль за взятие Кенигсберга.

После войны в Европе он продолжил свой боевой путь и воевал в составе союзных войск на Дальнем Востоке, освобождая от японских захватчиков Северо-Восточный Китай (Маньчжурию) и Северную Корею.

В 1957 году с первыми переселенцами Карим-Султан Оздоев вернулся в родное село Насыр-Корт, оставив захороненными в казахской земле шестерых братьев, сестру и отца Темирсултана.

В 1970 году он побывал по путёвке, организованной Министерством обороны СССР, в местах боевой славы, где встретился со своими фронтовыми друзьями.

В 2005 году Карим-Султан Оздоев ушёл из жизни, оставив после себя доброе имя. В честь Карим-Султана Оздоева названа одна из улиц в административном округе города Назрани Насыр-корт.

П. Х. Албагачиева,

главный научный сотрудник музея

краеведения имени Т. Х. Мальсагова