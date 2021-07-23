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На страже закона

25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации

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27 августа 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации № 741 учрежден День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается ежегодно 25 июля.

В этот день 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского», руководителем которой назначен гвардии майор Семеновского полка Михаил Иванович Волконский. «Майорская» следственная канцелярия, явилась первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Майорские следственные канцелярии подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество.

Петр I впервые предпринял попытку борьбы с коррупцией на государственном уровне, и она была весьма действенной. Так, в начале 18 века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов, которые были привлечены к уголовной ответственности. Это, конечно же, многим чиновникам не понравилось, и после смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены, тема независимого следственного органа забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства.

До середины 19 века расследованием преступлений занимались различные структуры — полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды. Всё это было весьма неэффективно, и к тому же привело к росту коррупции в данной сфере. В 1860 году в ходе судебной реформы Александр II попытался реорганизовать систему предварительного следствия, однако не по «петровской» модели, а принял решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. Позже данная судебная модель легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. В 1929 году функции расследования преступлений перешли к следственному отделу Прокуратуры РСФСР, а военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры. В 1938-1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции (подведомственных в то время НКВД СССР), в 1963-м — и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).

В 2007 году принятые изменения в уголовно-процессуальное законодательство России и в закон «О прокуратуре Российской Федерации» исключили из компетенции прокуроров полномочия по процессуальному руководству следствием. Несмотря на ведомственную подчинённость, эти меры позволили сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством.

Окончательное становление независимых следственных органов произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет Президент России.

Руководство и сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия поздравляют всех сотрудников следствия с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Старший помощник руководителя следственного управления СК России
по Республике Ингушетия полковник юстиции З. И. Героев

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