«Мы с мамой ничего не знали о долгожданном для всех ленинградцев событии, — вспоминает бывший блокадник, ныне доктор технических наук Всеволод Инчик. — А вечером я вдруг услышал страшный грохот, но он был совсем не похож на звуки вражеского обстрела. Выскочил на Гороховую улицу и увидел в темном небе прожектора, а над Адмиралтейством взлетающие вверх ракеты. Я стоял как завороженный, и только крики людей: „Блокада кончилась, блокады — нет!“ — вывели меня из ступора».

«27 января 1944 года я был на спектакле в Большом театре, — вспоминает житель Ленинграда, который во время блокады находился в эвакуации. — Внезапно действие прекратилось, опустился занавес, зажегся в зале свет и на авансцену вышел директор театра. Торжественным голосом он объявил о выдающейся победе — полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады. Все вскочили с мест, начали кричать „ура“, обниматься и целоваться. Только через полчаса появилась возможность продолжить спектакль».

Вот таковым был этот день в истории Ленинграда, у разрушенного почти до основания города, с неисчислимыми человеческими потерями и безмерной радостью за приобретённую свободу.

В этой битве вместе со всеми представителями многонационального народа принимали участие и наши соотечественники, вспоминая которых, мы отдаём дань памяти их мужеству и самоотверженности.

Рашид-Бек Чахович Ахриев, сын учёного Чаха Ахриева, лётчик. В блокадный Ленинград доставлял продукты питания, медикаменты и другую помощь. Самолёт Ахриева был сбит в конце 1942 года. После освобождения города останки погибшего лётчика были найдены и с почестями преданы земле.

Руслан Борисович Гудантов, капитан, танкист, заместитель командира 549-го танкового батальона. Воевал под Ленинградом в составе 30-й гвардейской танковой бригады. В июне 1943 года в боях под деревней Арбузово Ленинградской области получил смертельное ранение.

Асият Индрисовна Тутаева, военный врач, майор медицинской службы. Окончила медицинский факультет Северо-Кавказского университета в Ростове-на-Дону. Перед войной работала над докторской диссертацией и преподавала в Ленинградском медицинском институте. Добровольцем ушла на фронт. В октябре 1944 года попала в плен у села Колодина Тернопольской области. Была повешена фашистами.

Ахмед Изнаурович Албаков служил в звании гвардии старшего лейтенанта, командир огневого взвода. Воевал под Ленинградом. Имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Джабраил Саидович Арчаков принимал участие в боях под Ленинградом. Был разведчиком. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Хаматхан Мурцалович Албогачиев. Выпускник Астраханского авиационного училища, служил в 25-й Краснознаменном истребительном полку, который был расположен в городе Пушкине под Ленинградом. Награжден медалью «За отвагу».

Гапурбек Наибович Беков, защитник Ленинграда. Награжден орденом Красной Звезды.

Якуб Эгиевич Гасаров, разведчик, защитник Ленинграда. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Бамат-Гирей Муниевич Келигов, защитник Ленинграда, стрелок. Награждён орденом Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

Хадрис Ибрагимович Курскиев, защитник Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Суламбек Турович Цуров, защитник Ленинграда, служил в 299-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 43-ей стрелковой дивизии Ленинградского военного округа.

Ахмед Дубихаджиевич Горчханов, старший сержант, командир орудия. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Ильяс Сатоевич Дидигов, старший сержант, награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Осман Хадисович Досхоев. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Сараждин Ахмедович Евлоев, старший лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода, защитник Ленинграда.

Аюп Исмаилович Мислауров, награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Данисолт Батырбекович Осканов, радист, сержант, защитник Ленинграда.

Абдурохман Саадулаевич Тумгоев, старший лейтенант, служил в танковых войсках, участвовал в боях под Ленинградом.

Гази-Магомед Саиевич Евлоев, старший лейтенант, погиб в боях под Ленинградом.

Абукар Албакович Оздоев, майор, служил в мотострелковой части в Ленинградской области.

Город на Неве защищали также Мартазко Тодоевич Горбаков, Магомед-Султан Эльберт-Хаджиевич Дахкильгов, Магомед Гуреевич Дзауров, Гамид Даурбекович Дзауров, Дауд Малсагович Инаркиев, Висан-Гирей Козлоевич Оздоев, Хаджибекар Джанаевич Плиев и многие другие, кто защищал и отдал жизни за нашу свободу.

Вечная им память. Дала гешт долда.