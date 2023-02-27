Конституция Республики Ингушетия, принятая всенародным голосованием в 1994 году, состояла из преамбулы, 11 глав и 114 статей. В тот сложный период, когда республика только заявляла о себе, за принятие Основного закона Ингушетии проголосовало 96% избирателей, принявших участие в референдуме.

Голосовали люди с осознанием того, что Конституция — это юридический фундамент государственной и общественной жизни. Отметим, что Основной закон Ингушетии — первая Конституция субъекта страны, принятая вслед за Конституцией Российской Федерации. В ней нашли отражение все принципы, заложенные в Основном Законе новой России.

Ингушетия была провозглашена демократическим, правовым, светским государством, образованным на основе реализации народом своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение. Были сформированы органы государственной власти и управления, созданы исполнительно-распорядительные органы — администрации районов, городов, сел, станиц. В Основном законе были установлены основы конституционного строя вновь образованного субъекта Федерации, продекларированы права и свободы человека и гражданина, была определена система органов государственной власти, разграничены полномочия между институтами власти.

За 29 лет Основной закон республики претерпел определенные изменения, внесено более 30 поправок, в частности, по правам человека, административно-территориальному делению, но суть Конституции остается неизменной, как бесспорна и заслуга ее разработчиков.

Один аз авторов Конституции — доктор философских наук, профессор Мурат Келигов ранее в интервью «Ингушетии» отметил: «Мы должны осознавать, насколько значимо для нас наличие республики, национальных символов и своей Конституции. Есть народы, которые по своей численности намного больше ингушей, но они не имеют своей государственности, своей Конституции и поэтому мы должны ценить и защищать наш Основной Закон».

27 февраля 2010 года в здании администрации Главы Ингушетии, впервые за годы образования республики, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню принятия Основного закона. До этого бывший руководитель региона Юнус-Бек Евкуров подписал указ об установлении памятной даты — Дня Конституции Ингушетии. Также республиканским законом, был создан Конституционный суд.

Судьи КС Ингушетии ушли в отставку с 1 марта 2022 года, в связи с упразднением органа в рамках действующего российского законодательства. В ноябре 2021 года депутаты Народного собрания региона в третьем окончательном чтении приняли закон о расформировании Конституционного суда. За 10 лет деятельности КС было вынесено более 70 определений.

Напомним, что 21 марта 1993 года чрезвычайный съезд народов Ингушетии принял постановление «об утверждении конституционной комиссии по выработке проекта основного закона — Конституции Республики Ингушетия».

В состав комиссии, которую возглавлял первый Президент региона Руслан Аушев, вошли Мовлат-Гирей Дзагиев, Умалат Льянов, Дауд Албаков, Казбек и Мурад Келиговы, Ахмед Пошев и другие известные в республике юристы, общественные и религиозные деятели.

Не имея опыта подготовки подобного рода правовых документов, участники конституционной комиссии столкнулись со многими проблемами. Текст проекта Основного закона был опубликован в газете «Ингушетия», были учтены замечания и предложения, поступившие от населения.

Как отметил один из исследователей, в результате неоднократных обсуждений из проекта Конституции были исключены «крайние» формулировки, более конкретными стали статьи, касающиеся вопросов национально-государственного статуса республики, ее взаимоотношений с Россией. Удалось найти компромиссное решение по статье, устанавливающей место религии в системе государственных и общественных институтов.

Приняв основополагающий документ, Ингушетия встала на демократический путь развития. Важная особенность Конституции в том, что она представляет собой правовую основу для решения на государственном уровне проблемы сохранения и развития культурного наследия ингушского народа: языка, традиций, религий, памятников культуры.