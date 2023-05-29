В каждом году праздник посвящается отдельной теме, выбранной Всемирной организацией гастроэнтерологов. В этом году тема называется «Ваше пищеварительное здоровье: здоровый кишечник с самого начала».

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики приурочивает к этому дню различные мероприятия, посвященные вопросам здорового пищеварения. Об этом нам расскажет Салима Белхароева, инструктор по гигиеническому воспитанию:

— Основной целью проведения наших мероприятий является профилактика заболеваний пищеварительной системы и нарушений работы органов ЖКТ. Для жителей региона мы проводим семинары, посвященные процессам работы системы ЖКТ, а также лекции для учащихся колледжей, школ, детских садов с учетом возраста, пола и конституции.

Каждому должно быть известно, что, если у вас изжога, боли в желудке, ожирение и т. п., значит, есть нарушения в работе органов пищеварения. Для того чтобы себя обезопасить от таких нарушений, нужно соблюдать рекомендации специалистов-гастроэнтерологов, диетологов и нутрициологов.

На первом месте в рекомендациях диетолога стоят отказ от алкоголя и табакокурения; ведение активного образа жизни, малоподвижный образ жизни — главный триггер в развитии ожирения; работа со стрессами; соблюдение режима отдыха; нормализация рациона питания.

Гастроэнтерологи рекомендуют питаться систематически — время приема пищи должно быть одинаковым, избегать переедания, принимать пищу лучше в меньшем объеме, но больше 2 раз в день. Нужно также учесть, что после приема пищи происходит физиологический скачок уровня глюкозы, и если перекусывать и питаться снэками, то это может привести к дополнительным проблемам. Также следует ограничить жирное, жареное, острое, исключить копченые, соленые и маринованные блюда, отказаться от газированных напитков и алкоголя, ограничить потребление выпечки и сладкого, блюда готовить на пару и отваривать, часто есть белую рыбу, свежие фрукты, овощи, стараться есть разнообразную пишу и не злоупотреблять диетами. В идеале — соблюдать диету, назначенную только врачом-специалистом.

Теперь вопрос, что можно отнести к здоровому и правильному питанию? Прежде всего, здоровое питание — это секрет полноценной и счастливой жизни. Правильно питаться — это не просто подсчёт калорий и диета. Правильное питание представляет собой каждодневный выбор качественных продуктов: мяса, молочных продуктов, фруктов, овощей. Нельзя есть то, что под руку попалось, что можно купить быстро на «бегу» или же то, что можно разогреть в микроволновой печи. Надо выбирать продукты питания по индивидуальной потребности. Тут важно уметь слушать своё тело, ведь наш организм в первую очередь даёт нам знать о том, какие витамины необходимы для нашего организма, это проявляется в виде выпадения волос, ломкости ногтей, увядшей кожи и т. д.

Что касается ломкости ногтей, то мы понимаем, что они становятся таковыми в случаях нехватки витаминов А, В, С, Е и РР и при дефиците кальция, железа, серы и кремния. Чтобы восполнить эту нехватку, следует разнообразить свой рацион питания, добавить в него брокколи, перец, морковь, тыкву, авокадо и т. д.

И главное — выбирайте продукты, учитывая сезонность. Весенний сезон — это время овощей, ягод и зелени. Земляника, клубника и черешня богаты витаминами группы В, С, Е, К и А, а петрушка, укроп и зелёный лук — витаминами С, А, Е, РР.

Так что здоровье наше — в наших руках. Питайтесь правильно и будьте счастливы!