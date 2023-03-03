В Ингушетии есть и своя собственная Красная книга, в которой более ста разнообразных представителей животных и девяносто видов растительности.

Да, природа сама по себе уникальна, но беззащитна. Человек пользуется всеми благами природы и, не задумываясь о будущем своих детей, уничтожает её же ресурсы. Если идти и дальше таким путём, кто знает, к чему мы можем в итоге прийти. Чтобы каждый из нас задумался над этим, был учрежден Всемирный день дикой природы.

А что же относится к дикой природе? Эта та часть земли, где не проходит интенсивная деятельность человека. В принципе, тот участок природы, где человек не живёт и не занимается производственной деятельностью. Но при этом он может там бедокурить и своими действиями осложнять ситуацию, нашу экологию, естественный баланс окружающей среды. Парадоксально, но злейший враг природы — человек, он же — защитник, который обязан заботиться о сохранности природы.

В Республике Ингушетия проводятся работы по защите дикой природы. Так, по данным официального сайта, в 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия выполнен большой объем работы, в том числе и в рамках национального проекта «Экология» и государственной программы Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды».

Так, например, в сфере лесных отношений проводится воспроизводство лесов. По темпам подготовки к проведению лесозащитных мероприятий в 2023 году регион находится в числе лидеров по Российской Федерации.

Отметим, что Ингушетия является активным участником акции «Вода России» и одним из ее лидеров. Так, 12 ноября 2022 года в формате экологического фестиваля более 2 тыс. эковолонтеров очистили более 50 км береговой полосы реки Асса.

В 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа. В 2023-2024 годах запланирована реализация комплекса работ, что позволит предотвратить дальнейшую деградацию Сунжи.

Минприроды региона также завершило проектно-изыскательские мероприятия по проведению руслорегулировочных работ на участке реки Яндырка протяженностью 4,7 км и на реке Сурхахи протяженностью 3,7 км за счет федеральных средств.

С 1 марта вступили в силу обновлённые правила тушения лесных пожаров. Координация сил и средств при тушении возгораний возложена на Рослесхоз. Ведомство формирует федеральный штаб по координации деятельности, где будет разбираться каждая отдельная ситуация, связанная с пожарами.

Должностные лица осуществляют федеральный государственный охотничий контроль. Инспектора отдела госохотнадзора совместно с егерями проводят рейдовые мероприятия в лесах региона, выявляют нарушителей, привлекают к административной и уголовной ответственности.

С 3 февраля вступил в силу закон, по которому при крайней необходимости егеря могут применять физическую силу и оружие. Теперь охотничьи инспекторы имеют право изымать у браконьеров незаконно добытых животных, продукцию, оружие, транспорт и документы, а также предъявлять нарушителям иски о возмещении ущерба.

Периодически проводится зимняя подкормка диких животных. Зимой погодные условия усложняют диким животным и птицам процесс добывания себе пищи. Понимая это, егеря стараются создать комфортные условия для животных в их естественной среде обитания, а потому своевременно подкармливают их. При этом правильно выбирают время и место подкормки. Чтобы дикие птицы и звери не отвыкали самостоятельно добывать пищу, выкладываемые для них корма составляют часть рациона, а остальное они должны добывать сами. В меню входят различные лакомства, в том числе и спрессованная соль — жизненно необходимый элемент подкормки диких животных, которая обеспечивает организм зверюшек минеральными веществами. «Поляны» для диких животных накрывают регулярно, что позволяет предотвратить кормовую миграцию и увеличить их численность.

Периодически проводится учет зверей. Зимний учёт проходит по следам животных. Весной идёт подсчет приплода. Так проходит ежегодный мониторинг охотничьих ресурсов. По лесам и полям егеря пешком проходят тысячи километров. Данные учета направляются в управление Минприроды региона, а дальше — на обработку в федеральный центр. После итоговых подсчётов выдаются путевки и лицензии на следующий год охоты.

Следует сказать и о неравнодушных жителях нашей республики. Так, в прошлом месяце на территорию Назрановского охотучастка в сельском поселении Али-Юрт в среду естественного обитания выпустили фазанов. Таким образом жители возрождают популяцию различных пород пернатых.