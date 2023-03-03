Дата

О защите дикой природы в Ингушетии

3 марта — Всемирный день дикой природы.

0

Природа Ингушетии по-своему уникальна и многообразна. Здесь более двух тысяч видов широколиственных и хвойных лесов, более шестидесяти видов млекопитающих, ста пятидесяти видов птиц, двадцать четыре вида амфибий и несколько видов рептилий.

В Ингушетии есть и своя собственная Красная книга, в которой более ста разнообразных представителей животных и девяносто видов растительности.

Да, природа сама по себе уникальна, но беззащитна. Человек пользуется всеми благами природы и, не задумываясь о будущем своих детей, уничтожает её же ресурсы. Если идти и дальше таким путём, кто знает, к чему мы можем в итоге прийти. Чтобы каждый из нас задумался над этим, был учрежден Всемирный день дикой природы.

А что же относится к дикой природе? Эта та часть земли, где не проходит интенсивная деятельность человека. В принципе, тот участок природы, где человек не живёт и не занимается производственной деятельностью. Но при этом он может там бедокурить и своими действиями осложнять ситуацию, нашу экологию, естественный баланс окружающей среды. Парадоксально, но злейший враг природы — человек, он же — защитник, который обязан заботиться о сохранности природы.

В Республике Ингушетия проводятся работы по защите дикой природы. Так, по данным официального сайта, в 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия выполнен большой объем работы, в том числе и в рамках национального проекта «Экология» и государственной программы Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды».

Так, например, в сфере лесных отношений проводится воспроизводство лесов. По темпам подготовки к проведению лесозащитных мероприятий в 2023 году регион находится в числе лидеров по Российской Федерации.

Отметим, что Ингушетия является активным участником акции «Вода России» и одним из ее лидеров. Так, 12 ноября 2022 года в формате экологического фестиваля более 2 тыс. эковолонтеров очистили более 50 км береговой полосы реки Асса.

В 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа. В 2023-2024 годах запланирована реализация комплекса работ, что позволит предотвратить дальнейшую деградацию Сунжи.

Минприроды региона также завершило проектно-изыскательские мероприятия по проведению руслорегулировочных работ на участке реки Яндырка протяженностью 4,7 км и на реке Сурхахи протяженностью 3,7 км за счет федеральных средств.

С 1 марта вступили в силу обновлённые правила тушения лесных пожаров. Координация сил и средств при тушении возгораний возложена на Рослесхоз. Ведомство формирует федеральный штаб по координации деятельности, где будет разбираться каждая отдельная ситуация, связанная с пожарами.

Должностные лица осуществляют федеральный государственный охотничий контроль. Инспектора отдела госохотнадзора совместно с егерями проводят рейдовые мероприятия в лесах региона, выявляют нарушителей, привлекают к административной и уголовной ответственности.

С 3 февраля вступил в силу закон, по которому при крайней необходимости егеря могут применять физическую силу и оружие. Теперь охотничьи инспекторы имеют право изымать у браконьеров незаконно добытых животных, продукцию, оружие, транспорт и документы, а также предъявлять нарушителям иски о возмещении ущерба.

Периодически проводится зимняя подкормка диких животных. Зимой погодные условия усложняют диким животным и птицам процесс добывания себе пищи. Понимая это, егеря стараются создать комфортные условия для животных в их естественной среде обитания, а потому своевременно подкармливают их. При этом правильно выбирают время и место подкормки. Чтобы дикие птицы и звери не отвыкали самостоятельно добывать пищу, выкладываемые для них корма составляют часть рациона, а остальное они должны добывать сами. В меню входят различные лакомства, в том числе и спрессованная соль — жизненно необходимый элемент подкормки диких животных, которая обеспечивает организм зверюшек минеральными веществами. «Поляны» для диких животных накрывают регулярно, что позволяет предотвратить кормовую миграцию и увеличить их численность.

Периодически проводится учет зверей. Зимний учёт проходит по следам животных. Весной идёт подсчет приплода. Так проходит ежегодный мониторинг охотничьих ресурсов. По лесам и полям егеря пешком проходят тысячи километров. Данные учета направляются в управление Минприроды региона, а дальше — на обработку в федеральный центр. После итоговых подсчётов выдаются путевки и лицензии на следующий год охоты.

Следует сказать и о неравнодушных жителях нашей республики. Так, в прошлом месяце на территорию Назрановского охотучастка в сельском поселении Али-Юрт в среду естественного обитания выпустили фазанов. Таким образом жители возрождают популяцию различных пород пернатых.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-глава села в Ингушетии незаконно раздал более 60 земельных участков на 11 млн руб.
Путешествия южных премиальных клиентов Сбера стали комфортнее
В Назрани состоится праздничный концерт к 8 Марта
В Ингушском госуниверситете состоялся турнир по шахматам и шашкам
Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате России по боевому самбо
Более 45 тыс. школьников Ингушетии приняли участие в интернет-олимпиаде «Безопасные дороги»
Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий
Чиновников пяти министерств Ингушетии оштрафовали за нарушение трудового законодательства
В Назрани на улице Сулейменова проводятся капитальные ремонтные работы
Ранее судимый житель Ингушетии получил срок за наркотики
В Ингушетии пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Главное

Яндекс.Метрика

 