В эти дни отмечается окончание Второй мировой войны. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь...

Вторая мировая война — крупнейшая война в истории человечества. Она началась 1 сентября 1939 года и закончилась 3 сентября 1945 года. В этой войне участвовало 62 государства из 73, существовавших на тот момент.

Окончание Второй мировой войны — это великое событие для всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества. Ключевую роль в этой победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины: они сражались не только за свою Родину. Советские солдаты гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных нацистской Германией и ее союзниками. Страшное зло могло распространиться по всему миру, если бы советский народ не одержал Победу в главном противостоянии Второй мировой — Великой Отечественной войне.

Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной армией на Дальнем Востоке. Блестяще проведённая Маньчжурская операция стала завершающей битвой Второй мировой, после которой последний союзник нацистской Германии милитаристская Япония была вынуждена капитулировать.

2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии была поставлена последняя точка в разрушительной кровопролитной войне, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу и закончилась в сентябре 1945-го на Дальневосточном театре военных действий непродолжительной, но не менее жестокой и разрушительной войной с Японией.

3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу.

Склоним головы перед светлой памятью тех, кто никогда не вернется с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья других людей, за свободу и независимость нашей Родины. Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных государств. Ежегодно к этой дате вспоминаем имена уроженцев Ингушетии, которые дошли до победного конца.

Это Горчханов Ахмет Дубихаджиевич, Эстоев Алаудин Орцханович, Султыгов Ахмет Османович, Албогачиев Хаматхан Мурцалович, Ажигов Мурат Берсанович, Аушев Японец Сусиевич, Барахоев Алаудин Бунахоевич, Кациев Султан Ижиевич, Костоев Ширвани Устарханович, Плиев Саварбек Лорсаевич, Богатырев Умар Заалиевич, Добриев Юнус Улубиевич и многие другие.

Гелани Мударович Мальсагов

Горчханов Ахмед Дубихаджиевич

Евлоев Магомед Албастович

Ажигов Мурат Берсанович

Плиев Саварбек Лорсаевич

Хамхоев Дауд Сулейманович

П. Х. Албагачиева, главный научный сотрудник музея краеведения имени Т. Х. Мальсагова