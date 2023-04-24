Роль газет в развитии общества была велика во все времена. Каждый работник СМИ несет читателям необходимую и востребованную информацию, которая позволяет ориентироваться в современных условиях. Можно относиться к прессе по-разному, но она является выразителем общественных настроений, связующим звеном между обществом и властью.

Становление газеты «Ингушетия», как и республики в целом, пришлось на очень сложное время, когда в регионе нашли убежище десятки тысяч вынужденных переселенцев. В этих условиях, когда нет интернета (соответственно — социальных сетей), печатные и электронные СМИ (газеты и телевидение) были тем самым источником, из которого люди черпали позитивную информацию. Ведь несмотря ни на что, происходили созидательные процессы, была взаимовыручка, и когда СМИ рассказывали об этом, то и у людей появлялась надежда на лучшее будущее.

История газеты «Ингушетия» — это история современной республики, и наоборот. Подняв подшивку (начиная с первого номера от 24 апреля 1993 года), можно проследить, при каких обстоятельствах шло созидание, как народ и республика преодолевали те или иные трудности. В этом отношении издание — уникальный источник для всех, кому интересна история становления Республики Ингушетия. В этом ценность газеты для будущих поколений.

В знак уважения и памяти тех, кто работал и работает в газете «Ингушетия», и тем, кого нет среди нас, а также здравствует, на стене помещения, в котором находится редакция, появился стенд — мы разместили портреты главных редакторов, возглавлявших издание в разные годы.

Это «Ингушетия» в лицах«: Хусейн Шадиев, Або Гадаборшев, Хаваж Накастоев, Манолис Чахкиев, Фатима Борова, Иса Мержоев. За каждым из них стоял коллектив, каждый внес свою лепту в становление и развитие республиканского периодического издания.

В редакцию приходят разные люди, в том числе — дальние и близкие родственники тех журналистов, которые, как и мы сегодня, вкладывали частицу души в газету в прежние годы. Мы пользуемся их наработками, вносим свои изменения, чтобы издание год от года становилось более привлекательным для читателя. Можем с удовлетворением отметить, что нам это удается. Говоря о стенде, отмечу, что это не просто жест с нашей стороны, а история. Газета — продукт коллективный, здесь важна преемственность.

С 2015 года «Ингушетию» возглавляет Шамсудин Боков. Он не просто продолжил традиции. Под его руководством коллектив, без преувеличения, сделал качественный рывок.

Важно то, что не только молодежь, но и старшее поколение журналистов понимает: сегодня цифровые технологии занимают очень важное место в жизни общества и необходимо перестраиваться. Поэтому в 2015 году у газеты появились аккаунты «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм», где активные пользователи социальных сетей в режиме реального времени могли знакомиться с событиями, происходящими в регионе.

В 2016 году редакция газеты «Ингушетия», сменив формат, дизайн и периодичность перешла на издание еженедельника («толстушки») и одновременно запустила совершенно новый проект, не имевший аналогов в республике, — это ежедневная интернет-газета «Ингушетия», которая фактически стала первым в республике государственным информационно-аналитическим интернет-ресурсом.

Несмотря на то, что работы у сотрудников газеты в связи с вводом в строй таких новшеств заметно прибавилось, они, не сбавляя темпа, своевременно выдают людям качественный и полезный продукт. Это не голословное утверждение. Растет число подписчиков, и отзывы не заставили себя долго ждать. У интернет-газеты «Ингушетия» десятки тысяч просмотров в месяц. Еще более внушительная армия подписчиков приходится на социальные сети. Оно и понятно — издание освещает практически все события, происходящие в республике и за ее пределами, имеющие отношение, как к Ингушетии, в частности, так и к стране в целом.

Без преувеличения, деятельность журналиста — это огромный, ответственный и значимый труд. Работники печати в своих материалах отражают хронику текущих событий, дают аналитические обзоры. Но не одни журналисты делают газету. Много сил и нервов на нее тратят операторы компьютерной верстки, а рабочее настроение поддерживают, обеспечивают порядок на рабочих местах, защищают права журналистов, подсчитывают строки, начисляют зарплату наш бухгалтер, юрист, экономист, технический персонал. Под каждой публикацией в газете стоит фамилия автора, которого узнают по стилю изложения материала, у него свой почерк и метод выражения мыслей, но причастны к этой статье все, кто имеет отношение к газете. Это — труд каждого и всех.

В редакции творили такие известные журналисты, как Магомед-Башир Цицкиев, Микаил Зангиев (после его сын Магомед Зангиев), Муса Нашхоев, Тайсум Хашиев, Владислава Дашкевич, ее супруг Александр Рыбаков, Раиса Хакиева, Мария Катышева, Исраил Муртазов из Серноводска, Татьяна Гантимурова, Батарбек Шакриев, Радимхан Гайсанова, Курейш Бузуртанов, Альбика Газгириева, Эдуард Толмачев. Поддержку молодым коллегам оказывали старейшие журналисты Ингушетии Ахмед Галаев, Юсуп Чахкиев, Султан-Гирей Котиев, Башир Костоев и другие.

Сегодня работают Ибрагим Цороев, Борис Гиреев, Назир Евлоев, Рашид Хамхоев, Фатима Борова, Мадина Оздоева, Лейла Харсиева, Аза Дидигова, Раиса Олигова, Наталья Минакова, Виктория Кузнецова, Макка Хамхоева, Аза Саутиева, Залина Тумгоева, Марем Яндиева, Лариса Тумгоева, Мурад Бузуртанов.

Как я выше отметил, через «Ингушетию» прошли многие известные журналисты республики, в их числе и отдельные должностные лица, которым опыт работы в газете, несомненно, пригодился в дальнейшей карьере. С изданием сотрудничают историки, политологи, известные общественные деятели.

За 30 лет в газете сменилось несколько главных редакторов. Они были разные. И каждый из них привносил что-то свое в работу творческого коллектива. Главное — на страницах газеты всегда находили отражение важнейшие события и проблемы общественной, экономической, культурной, спортивной жизни республики. Объектом внимания журналистов были и остаются практически все сферы жизнедеятельности.

На страницах издания публикуются материалы о воспитании подрастающего поколения в духе соблюдения закона и взаимосвязи успеваемости учащихся школ с воспитанием. Такие материалы, на наш взгляд, способствуют созданию в обществе условий для гармоничного воспитания подрастающего поколения, что в свою очередь не позволяет молодежи выбирать асоциальную модель поведения. Коллектив газеты в принципе взял за правило регулярно говорить о семейных ценностях, традициях, позволяющих ориентировать подрастающее поколение на верховенство семейных устоев, традиций ингушского народа.

Редколлегия газеты уделяет самое серьезное внимание публикациям, в которых рассказывается о тех сторонах жизни общества, которые по определению отвергают всякое насилие, формируя тем самым информационный фон неприятия терроризма. Считаем своей задачей — показывать молодым людям пользу от занятий спортом, хорошей учебы, прохождения военной службы.

Без преувеличения, деятельность журналистов — это огромный, ответственный и значимый труд. СМИ являются трибуной общественной мысли и важным фактором в формировании гражданского общества.