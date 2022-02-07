30 лет подвигу Суламбека Сусаркуловича Осканова

В 1992 году 7 февраля при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал С. С. Осканов, произошел отказ авиагоризонта. В результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в семье крестьян, в которой было десять детей.

Родители сумели с детства заложить своим детям культуру поведения, дисциплину, уважение к старшим, трудолюбие, честь и достоинство.

В 1957 году семья Суламбека вернулась из Казахстана в родное село Плиево. В 1958 г. Суламбек поступил в ремесленное училище в Грозном.

С братом они начали заниматься спортом и решили построить турник. Суламбек, один из немногих, освоил «подъем с переворотом», «скрепку», «солнце», «прыжок с сальто». Начав заниматься спортом, у него проявился интерес к полетам, и он записался в аэроклуб.

В 1962 году Суламбек становится курсантом Качинского высшего военного училища летчиков. Подтянутому, физически подготовленному курсанту легко давалась строевая подготовка. В 1970 г. старший лейтенант Суламбек Осканов рекомендуется для поступления на летный факультет Краснознаменной военно-политической академии имени В. И. Ленина.

После окончания академии в 1974 г. майора С. Осканова направляют в Группу советских войск в Германии заместителем командира истребительного авиационного полка по политической части.

Новая должность не обязывала его много времени проводить за штурвалом, но он продолжал осваивать новейшие модели самолётов и стал военным лётчиком первого класса.

Его назначили заместителем командира авиационного полка Южной группы войск в Венгрии, где он служил с 1984 по 1986 год.

В 1987 году в звании полковника Суламбек Осканов просит направить его в боевую часть. Так он попадает в Липецкий центр боевой подготовки и переучивания лётного состава, где проводилась переподготовка пилотов на самых современных самолётах.

Уже через полтора года работы генерал-майор авиации возглавил центр. Был награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени. Ему было присвоено высокое звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил».

Суламбек Осканов гордился званием мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах.

Для большинства летчиков Суламбек Осканов был настоящим образцом в выполнении воинского долга, в отношении к летному делу, примером настоящего человеколюбия.



Осканов выступил инициатором сооружения памятника липецким летчикам майору Сергею Шерстобитову и подполковнику Леонтию Кривенкову, которые в 1968 г. пожертвовали собой, но не допустили падения неисправного самолета на жилые кварталы города. Памятник работы скульпторов И. Мазура и Ю. Гришко появился на площади Авиаторов в 2003 году.

В центре выложенной плитами площадки, слева от самолета, установлены фигуры летчиков Л. А. Кривенкова и С. М. Шерстобитова, шагающих по взлетной полосе. Позади фигур летчиков сооружена полукруглая железобетонная стена с надписью: «Вы в небо ушли...».

7 февраля 1992 года во время ночного полета начались неполадки в управлении самолетом. Истребитель МиГ-29 под управлением С. С. Осканова неожиданно взбунтовался (как потом выяснилось, из-за разрушения одного из узлов в системе управления).

Действия летчика были затруднены сложными условиями полета и большими перегрузками. Самолет «вывалился» из облаков над Хворостянкой: высота — 400 м, скорость — 900 км/ч. Расстояние между небом и землей стремительно сокращалось, неумолимо приближая трагическую развязку. Для принятия решения оставались считанные секунды. Вот оно — последнее испытание, последний рубеж, подводящий итог всей его жизни.

Выбор был сделан...

Суламбек Сусаркулович Осканов уводит самолет в сторону. Взрыв прогремел в трех километрах от станции, на окраине деревни Казельки Добринского района.

Государственная экспертная комиссия на основе всестороннего анализа фактов, показаний «черного ящика», свидетельских показаний руководителя полетов, анализа вещественных доказательств пришла к выводу, что поломка в системе управления самолета была роковой случайностью.

Всю свою яркую, но короткую жизнь он высоко нес честь офицера, честь генерала, честь человека.

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992 года № 384 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Осканову С. С. посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации (семье Героя вручена «Золотая Звезда»).

В феврале 2017 года около деревушки Казельки Добринского района открыли памятник первому Герою России летчику Суламбеку Осканову. На открытии монумента присутствовала его семья и представители от Республики Ингушетия.

Имя Суламбека Осканова присвоили школе в Хворостянке и в родном селе Плиево. Установлен памятник — истребитель МиГ-29, на котором летал Суламбек Осканов, у центрального входа аэропорта «Магас». в честь него названа одна из центральных улиц г. Назрани, на которой расположен музей краеведения, а в этом музее экспонируются экспонаты, принадлежавшие первому Герою России Суламбеку Сусаркуловичу Осканову.

Мы ежегодно к памятной дате вместе с учащимися школ республики вспоминаем о героическом подвиге, достойного сына Ингушетии.

Про Суламбека написано немало стихов, статей и книг. Одно из стихотворений Р. Дидиговой «Последний миг», посвященное С. С. Осканову.

Как короток твой оказался век,

Безмерно близкий людям человек,

Учивший завоевывать успех,

Отказываясь от земных утех,

Любовным светом озаривший всех!

О чем же думал ты в последний миг,

Когда земную твердь уже постиг;

Безвременно ворвался в мир иной,

Село от смерти заслонив собой?

Там... райский... ожидал тебя покой...

Твой дух небесной высоты достиг;

Живет в душе народа светлый лик.

Является геройский подвиг в снах...

День роковой запечатлен в сердцах,

Где мужество порабощает страх!

Гл. научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова П. Х. Албагачиева