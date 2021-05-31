Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки.

Курить вредно. Это знают все, и даже самый заядлый курильщик не опровергает такой факт. Знают курильщики и то, что платят немалые деньги, отдавая приоритет горьковатому дымлению, за риск заработать онкологию, инфаркт или инсульт, за риск получить функциональный сбой в работе организма. Но они даже не задумываются о глобальных изменениях, возможных при отказе от сигареты. Возможно, именно это неведение и есть истинная причина отсутствия желания бросать курить.

Почему-то в сознании курильщика существует твердая уверенность в том, что отказ от пагубной привычки связан со страшными страданиями. Но вот ученые доказали, что отказ от табака при любом раскладе принесет организму только пользу.

Конечно же, организм курившего человека уже никогда не станет таким, как у никогда не курившего. Более того, последствия отказа от курения будут напоминать о себе еще на протяжении нескольких лет. Однако работа самого организма без никотина будет с каждым часом только налаживаться. Резкий или постепенный отказ от курения не сулит человеку ничего дурного, кроме исцеления от зависимости и получения шанса жить дольше, лучше, богаче.

Да, будет конечно же моральный дискомфорт. Он у курильщиков является первой причиной срывов и возвращения к пагубной привычке. Это и апатичное настроение, депрессивные расстройства, раздражительность и тому подобное. Эти симптомы, так называемая «ломка», и являются неотъемлемой частью расставания с табаком. На самом деле это работа психики. Желание совершить один из любимых ритуалов, подержать сигарету в руках и пускать дым, психологическая привычка преобладают над разумным решением бросить курить. Но при правильном настрое на отказ от никотина даже такие неприятности быстро сойдут на нет.

Остаётся только взять себя в руки и сказать зависимости: «Нет!»