Напомним, с 1 января текущего года закончил своё действие временный мораторий на начисление пени и отключение коммунальных услуг за просрочку платежей, введенный правительством Российской Федерации в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

В январе — мае энергетики направили 7,4 тысячи заявки на отключения, в том числе более 4,6 тысячи по категории «население» и порядка 2,8 тысячи — в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием составил почти 394 млн рублей.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть 160,4 млн рублей — 3,7 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако 3,5 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 224,2 млн рублей, были обесточены. По оставшимся 209 заявкам работа продолжается.

Отключение электроэнергии за долги — мера непопулярная. Довольно часто по итогам мероприятий энергетики слышат обвинения в равнодушии к людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Однако специалисты всегда стараются разобраться, по каким причинам потребитель не оплачивает счета. Если это связано с финансовыми трудностями, компания предоставляет возможность погашения задолженности в рассрочку. Чтобы получить реструктуризацию долга, достаточно обратиться в энергосбытовое отделение по месту жительства. Но, как показывает практика, подавляющая часть должников в регионе — не малоимущие семьи, а потребители со стабильно высоким доходом.

«Снижение дебиторской задолженности в республике, которая на 1 июня текущего года достигла 4,9 млрд рублей, — одно из основных условий обеспечения энергетической безопасности региона. И в нынешней ситуации мы вынуждены использовать это закреплённое законодательством право, поскольку хронические неплатежи подрывают финансовую устойчивость предприятия. А значит, проблематичным становится содержание электросетевого комплекса — текущий ремонт и обслуживание, модернизация, новое строительство, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. — Сегодня надежность электроснабжения республики и качество поставляемого ресурса зависит от каждого из нас, от нашей дисциплинированности и ответственности. Вот что важно понять».

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два или более месяца. При этом данная мера не снимает обязанности по оплате задолженности, к которой прибавляется пеня и судебные издержки. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи ресурса.

Напомним, с 2018 г. информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на официальном сайте энергокомпании, в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей» и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Энергетики призывают потребителей производить платежи в установленные сроки, чтобы не допускать ограничения режима потребления, а также дополнительных расходов за услуги сетевой организации по введению ограничения и возобновлению подачи энергоресурса.