Он же соорудил в глубине садового участка своего рода колодец из стальной трубы диаметром где-то меньше полуметра, довольно глубоко вкопанной в землю. В ней накапливалась вода из идущего внизу водопровода, которая использовалась для полива деревьев. Колодец обычно прикрывали решёткой из арматуры, но на этот раз кто-то из старших детей сдвинул её и не поставил на место.

Разумеется, в знойный день у прохладного колодца оказались ничего не подозревавшие дети. Самый младший из них, Мухамед, подошёл поближе, чтобы поиграть ручками в холодной воде, но отступился и головой вниз упал в приоткрытый люк. Мальчик был упитанным, и потому не булькнул в воду, а отчасти застрял в трубе, но медленно сползал вниз. Если другие детки растерялись, то четырёхлетняя Хадиджа кинулась на помощь. Она схватила его за ноги и стала тянуть к себе, пока не выбилась из сил.

Поняв, что время против них, и что может случиться непоправимое, она побежала звать на помощь старших, пытаясь уже по дороге докричаться до них. Но вот беда, у неё не было голоса, а её крик выглядел как обычные звуки, ничего не говорящие тем, кто не знал о проблеме девочки. Дело в том, что она недавно перенесла тяжёлую операцию на сердце, после которой получила осложнение и потеряла голос. Разумеется, её звуки не могли никого насторожить. Но мама Зарета, завидев издалека бегущую дочь, уже поняла, что случилось что-то неладное. Подбежав к ней, она уловила в звуках фразу: «Мухамед в воду упал!»

Взрослые подоспели вовремя, успели схватить ребёнка за пятки. Мальчика откачали, спасли. Несчастье не случилось. Все были рады, а Хадиджа и мама Зарета счастливы вдвойне, ещё и потому, что Хадиджа, которой всего четыре года, оказалась очень смелой девочкой, не растерялась в экстремальной ситуации, вела себя мужественно, как взрослый человек. А значит, всё у неё будет хорошо, и ничто не сможет сломить её волю к жизни, её любовь к людям.

А ведь ещё совсем недавно она была между жизнью и смертью

Родилась наша героиня в 2016 году. На третьем году жизни мама стала замечать что-то неладное со здоровьем дочери. Будучи медработником, ей не составило труда догадаться, что у неё проблемы с сердцем, но не ожидала, что всё окажется гораздо сложнее. После обследования у девочки обнаружили врождённый порок сердца. В 2020 году ей сделали операцию в Центре Бакулева, в Москве. Эмболизация открытого артериального протока. Всё бы хорошо, но осложнилась операция левосторонним параличом гортани. Это стойкое расстройство функции организма, по причине которого девочка не может говорить в полный голос. Увы, он остался тихим и осиплым на всю жизнь.

Однако, несмотря на перенесённые испытания, Хадиджа быстро пошла на поправку и уже через несколько месяцев начала ходить в детский сад селения Галашки. Здесь маленькая воспитанница освоилась сразу, быстро влилась в коллектив и даже стала «палочкой-выручалочкой» — как говорили о ней воспитатели, потому как ни одно мероприятие не проходило без её активного участия. «Ребята и взрослые не отстраняли Хадиджу из-за голоса, — говорит мама, — и вообще старались не акцентировать на этом внимание. И ей нравилось это, она любила ходить в садик, играть, общаться с детками. Мы видели её счастливые глаза и радовались за неё. Она разговаривала, играла, бегала как все дети».

А вы знаете, как Хадиджа любит петь! Да, несмотря на парез голосовых связок, она умудряется читать стихи и петь песни на сцене, есть ведь желание донести их до слушателя. Правда, её выручает микрофон, с помощью которого тихий голос нашей героини волшебным образом бывает услышан зрителями.

«Сегодня ей шесть лет. Она ходит в подготовительный класс и остаётся всё такой же жизнерадостной и активной, — делится мама впечатлениями о новом этапе в жизни дочери, — и дальше развивает свои интересы».

А интересов и идей у маленькой Хадиджи очень много. Она разносторонний ребенок. По словам мамы, она любит рисовать цветы, синее небо, облака, звёзды, детишек, любит работать с бисером. Выкладывает из него рисунки. Мастерит из бумаги сумочки, блокноты, книжечки, потом сама же их расписывает, делает домик из бумаги, обставляет его такой же мебелью. Хадиджа также делает из бисера браслеты, кольца, бусы и потом дарит их родным, близким, своим подругам.

«Пусть не всё получается, как бы ей хотелось, — говорит мама, — но она старается и, главное, доводит начатое до конца. Если с чем-то не справляется, то просит «загуглить», найти видеоурок. Главное, есть желание и хватает усидчивости».

Хадиджа также большая мамина помощница, помогает ей по дому и присматривает за младшим братиком. Но в будущем девочка хочет стать врачом. Она хорошо помнит, как медработники заботливо, шаг за шагом помогали ей справиться с болезнью. Вот она и мечтает стать хорошим врачом, чтобы помогать людям. И мы верим, что у неё это обязательно получится, ибо свой главный экзамен на человеколюбие она уже сдала, за что получила признание и награду.

Но ни родители, ни сама Хадиджа не считали поступок девочки подвигом, однако нашёлся такой человек, который сказал, что на таких поступках нужно воспитывать подрастающее поколение, и добилась того, чтобы о маленькой героине узнали в республике и за пределами.

«Этим человеком является Наталья Томилова, — говорит председатель Ингушского регионального отделения Союза женщин России Мадина Ужахова. — Наталья несколько лет жила в Ингушетии, переехала к нам из Екатеринбурга, была помощником министра труда и социального развития, теперь живёт в Москве. Но, несмотря на это, связи с республикой не теряет, состоит в нашем союзе женщин. До сих пор к ней за помощью и поддержкой обращаются наши жители, и она помогает всем чем может. У неё находят приют и внимание гости из республики, которые по разным причинам едут в столицу. Вот и на этот раз о подвиге Хадиджи заговорила Наталья, в том числе и о проблеме социальной поддержки, в которой девочка нуждается».

Сама же Наталья говорит, что так прикипела душой к ингушскому народу, к их традициям и культуре, что мечтает здесь купить себе жильё, а связи с ингушским народом, разумеется, никогда не будет порывать и всегда будет поддерживать со всеми самые тёплые отношения.

«Вы когда-нибудь задумывались, кто такие герои? — пишет она. — Какое у них лицо? Возраст? Воспитание? Конкретных характеристик, признаков и критериев для определения героя нет, им может быть любой человек. На самом деле герой не храбрее обычного человека, он просто сохраняет храбрость на пять минут дольше. И героем может быть не только взрослый человек, но и маленький ребенок. Одна из них Хадиджа Албакова. Несмотря на свой юный возраст, в свои четыре года Хадиджа успела совершить героический поступок — спасла ребенка, который упал в водонаборный колодец. Благодаря действиям смелой девочки с добрым и бесстрашным сердцем, малыш остался жив».

В 2021 году в Народном собрании Ингушетии тепло поздравили Хадиджу вместе со спасенным ею Мухамедом Албаковым. Депутаты дали детишкам подарки и денежное поощрение, а Хадиджу наградили почётной грамотой. Грамоты девочке вручили и руководство детского сада селения Галашки, администрация Сунженского муниципального района, Главное управления МЧС России по Республике Ингушетия.

«Мы должны больше говорить о таких поступках, о наших героях, — говорит Наталья Томилова, — на которых должно равняться подрастающее поколение. Такие поступки делают больше, чем самый лучший теоретический курс о патриотизме и человеколюбии. Для меня поступок Хадиджи — это не только показатель мужества, это проявление любви к людям, а значит, и к своей Родине».