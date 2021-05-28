Электроснабжение

В режиме повышенной готовности

400 энергетиков «Россети Северный Кавказ» обеспечат надежное электроснабжение госэкзаменов в СКФО

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«Россети Северный Кавказ» обеспечат качественное и бесперебойное электроснабжение пунктов приема государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Всего в зоне ответственности электросетевой компании находится 389 пунктов приема экзаменов. 213 площадок расположены в Дагестане, 85 — на Ставрополье, 35 — в Чеченской Республике, 25 — в зоне обслуживания филиала «Каббалкэнерго», 14 — филиала «Севкавказэнерго». Обязательства по обеспечению надежного электроснабжения 9 ППЭ взяли на себя энергетики «Карачаево-Черкесскэнерго», 8 — специалисты филиала «Ингушэнерго».

За каждым пунктом энергокомпания закрепила отдельные оперативно-выездные и ремонтные группы. В период основного этапа сдачи экзаменов и резервных дней в режиме повышенной готовности будут находиться 400 специалистов энергокомпании в составе 134 бригады.

Мобилизованы передвижные резервные источники электроснабжения, которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений восстановить подачу электроэнергии.

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