Региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Ингушетии Сулейм Муталиев отметил, что капитальный ремонт школ — один из важнейших пунктов Народной программы «Единой России».

«В этом году в рамках исполнения Народной программы партии в Ингушетии проведен капитальный ремонт в 13 общеобразовательных учреждениях. На эти цели из федерального бюджета было направлено 900 млн. руб. В наступающем году ожидается проведение капитального ремонта в 10 общеобразовательных организациях. Строительство новых школ и капремонт действующих — это один из пунктов Народной программы партии. Для региона эта тема, безусловно, важна и актуальна. Капремонт включает в себя не только внешнюю реконструкцию, но и обновление техники и оборудования в классах, которое позволит проводить опыты, практические занятия и улучшит качество образовательного процесса. Всего в рамках программы по проведению капитального ремонта с 2022 по 2026 годы в республике планируется отремонтировать 50 школ», — отметил Сулейм Муталиев, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россиия».

Во все стадии работ по капремонту будут вовлекать родителей, учеников и учителей, сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по реализации программы с министерством просвещения.

«Прошу координаторов программы от нашей партии в оперативный срок обеспечить закрепление за каждой школой ответственных депутатов Госдумы, законодательных собраний регионов и муниципальных образований. Вместе они должны постоянно мониторить ход работ, оперативно решать возникающие проблемы. И не повторять ошибок, когда конкурсы разыграны с опозданием. Также надо сформировать родительские комитеты, которые будут вовлечены во все стадии работ — от выбора дизайн-проекта и материалов до подписания акта приёмки. Практика показала, что сами родители, ученики и учителя гораздо лучше знают, как сделать школу своим вторым домом», — подчеркнул он.

При проведении капремонта секретарь Генсовета предложил оснащать спортзалы для занятий самбо — в рамках партпроекта «Zа самбо» партия обеспечит их коврами, формой для занятий, организует подготовку тренерского состава.

Помимо этого, Андрей Турчак предложил присваивать имена Героев школам-участницам программы капремонта и наносить на их стены и фасады изображения Героев Великой Отечественной войны, Героев СВО, видных исторических деятелей, которые имеют непосредственное отношение к данным учебным заведениям.

«Также необходимо продолжать наш общий с Министерством просвещения проект «Парта Героев», который на сегодняшний день реализован уже в более 10 тысячах российских школ», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Подводя итоги уходящего года, Андрей Турчак отметил, что работы по программе капремонта завершены в 1274 школах. На завершающей стадии работы по 24 объектам в 16 регионах.

«Полностью программу в 2022 году выполнили Республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Коми, Крым, Мордовия, Марий Эл, Саха, Татарстан, Чечня, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Смоленская, Ростовская, Рязанская области, ХМАО», — сообщил он.

В завершающей стадии находятся работы по 24 объектам в 16 регионах. По большинству из этих школ готовность — более 90%.

«Где-то просто осталось подписать акты приёмки. Хочу попросить губернаторов лично в режиме 24/7 заниматься этим. Ещё есть три дня до конца текущего года. Всё можно успеть», — подчеркнул Андрей Турчак.

В зоне особого риска — три объекта. Это — школы в Томской, Московской и Свердловской областях.

«Коллеги, здесь уже очевидно, что до конца текущего года эти работы завершены не будут. Прошу руководителей указанных регионов принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, допустивших срыв сроков», — сказал Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что срывы сроков возникли потому, что в срок не были объявлены конкурсные процедуры. По его словам, повторения ситуации допустить нельзя, и до 30 декабря должны быть заключены все соглашения с Минфином на 2023 год и на двухлетние объекты 2024-2025 годов.

«Предлагаю, не дожидаясь середины, уже в начале года провести селекторное совещание по сверке начала программы в следующем году. И не позднее 20 марта должны быть заключены все контракты», — поручил министр.

Представители регионов рассказали, с какими трудностями столкнулись при проведении работ и как с ними справлялись. В частности, школы в Удмуртии и Великом Новгороде, где были нарушены сроки проведения работ, сдадут 30 декабря.

В Удмуртии в программе в 2022 году участвовали 13 школ (15 зданий). К открытию готовится одна школа, по которой по причине смены директора было повторное проведение торгов. В Великом Новгороде также сдается последняя школа. На объекте была задержка стройматериалов, регион подключил к работам двух субподрядчиков и ускорил завершение капремонта.

«Мы будем ждать 30-го числа. Чтобы губернаторы связались с нами и доложили о сдаче объектов. Депутатам Госдумы, которые у нас раскреплены, хотел бы поручить о критических ситуациях сообщать вовремя. Подключать нас, Минпросвещения, чтобы находить решения», — подчеркнул Андрей Турчак.

«Единая Россия» в 2023 году создаст реестр лучших практик капремонта школ. В него войдут подрядчики, которые выполнили работы качественно и в срок. Реестр недобросовестных подрядчиков по инициативе партии уже опубликован на сайте Минпросвещения.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте.

Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы более 2 тысяч зданий школ.