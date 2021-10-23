Маленький эпизод из прошлого
65 лет назад ингуш «принуждал к миру» венгров
Ровно 65 лет назад, 23 октября 1956 года началось т. н. Венгерское восстание, которое было подавлено советскими войсками в течение двух недель. Формально, народ возмущала неэффективная экономическая политика венгерских ставленников советского руководства, люди требовали вывода «чужой» армии из страны, создания нового правительства, неподконтрольного «советам».
По сути же, венгров гнобила мысль, то они оказались после войны в зоне влияния СССР. Как бы то ни было, в непокорную страну вошли советские войска и после крупного кровопролития, восстание подавили.
Примечательно, что в «принуждении к миру» венгров, которые в ВОВ воевали на стороне фашистов и отличались особой жестокостью участвовал и единственный ингуш — командир танкового экипажа Хакяш Мажитович Гиреев. До конца жизни (он скончался в 2013 году) он не разглашал подробностей той операции, ссылаясь на подписку о неразглашении государственной тайны. Но иногда (в период болезни) какие-то наиболее интересные эпизоды окружающие у него выуживали.
Например, о том, что советским войскам был дан приказ не стрелять в людей, что до последнего они не поддавались на провокации и поэтому, многие погибли от предательских пуль в спину. Меньше всех пострадали танкисты. Но Хакяш Мажитович все же получил ранение в голову, когда решил затащить в бронированную машину раненого товарища (украинца), опрометчиво вылезшего из танка, чтобы запастись колбасой из разграбленного повстанцами магазина: патриотический порыв, как известно, нередко сопровождается мародерством.
«На животе моего друга, отличавшегося отменным аппетитом, татуировкой была выведена надпись: «всю жизнь работаю на тебя», — с улыбкой вспоминал наш земляк.