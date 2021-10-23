По сути же, венгров гнобила мысль, то они оказались после войны в зоне влияния СССР. Как бы то ни было, в непокорную страну вошли советские войска и после крупного кровопролития, восстание подавили.

Примечательно, что в «принуждении к миру» венгров, которые в ВОВ воевали на стороне фашистов и отличались особой жестокостью участвовал и единственный ингуш — командир танкового экипажа Хакяш Мажитович Гиреев. До конца жизни (он скончался в 2013 году) он не разглашал подробностей той операции, ссылаясь на подписку о неразглашении государственной тайны. Но иногда (в период болезни) какие-то наиболее интересные эпизоды окружающие у него выуживали.

Например, о том, что советским войскам был дан приказ не стрелять в людей, что до последнего они не поддавались на провокации и поэтому, многие погибли от предательских пуль в спину. Меньше всех пострадали танкисты. Но Хакяш Мажитович все же получил ранение в голову, когда решил затащить в бронированную машину раненого товарища (украинца), опрометчиво вылезшего из танка, чтобы запастись колбасой из разграбленного повстанцами магазина: патриотический порыв, как известно, нередко сопровождается мародерством.

«На животе моего друга, отличавшегося отменным аппетитом, татуировкой была выведена надпись: «всю жизнь работаю на тебя», — с улыбкой вспоминал наш земляк.